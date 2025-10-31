Гороскоп / © Credits

Реклама

Суботу, 1 листопада, зірки радять присвятити благодійності: можна — і потрібно — перерахувати кошти нужденним, надавати їм посильну допомогу, займатися волонтерством. Важливо пам’ятати, що будь-які хороші — втім, як і погані — справи обов’язково повернуться у вигляді бумеранга, а яким він буде, вирішувати кожному самостійно.

Від активних дій і — особливо! — початку важливих справ, навіть якщо вони стосуватимуться господарської сфери, потрібно відмовитися, сьогодні для них — не найкращий час. Не варто також з’ясовувати ні з ким стосунки і вирушати в поїздки та відрядження, а відпочинок має бути повноцінним, але без різких рухів.

Неділя, 2 листопада, день повернення в наше життя минулого — у вигляді людей, яких ми колись знали, і ситуацій, що сталися енний час тому, але, найімовірніше, не дістали логічного завершення. До такого розвитку подій необхідно морально підготуватися заздалегідь — зазвичай, зустрічі — як у прямому, так і в переносному значенні — дані нам для того, щоб відмотати стрічку життя назад і виправити скоєні раніше помилки: інколи — як у неділю — це буває можливим. Не варто відмовлятися від спілкування з оточенням — воно може стати джерелом важливої інформації.

Реклама

Кому пощастить у цей час?

Овен

Овнам цими днями особливо важливо надати допомогу комусь із оточення — як комусь зі знайомих, наприклад, літній сусідці, так і зовсім незнайомій людині, яка потребуватиме їхньої участі. Натомість зірки обіцяють не тільки бумеранг добра, як усім цього дня, а й — як бонус — врегулювання важливої життєвої чи професійної проблеми, яка останнім часом уже почала здаватися нерозв’язною. Тож найважливіше в ситуації, що склалася, — не скупитися на добрі справи.

Близнята

Близнятам не варто відмовлятися від заходу, на який їх можуть покликати в цей час. Велика ймовірність того, що саме там вони заведуть не тільки цікаве, а й дуже корисне для себе знайомство. Насамперед воно торкнеться професійної діяльності представників знака, і це дуже швидко допоможе їм дійти до мети, яку вони наразі перед собою поставили. За допомогою нового знайомого вони укладуть перспективний контракт або отримають дуже вигідне замовлення.

Риби

Перед Рибами відкриються нові перспективи і можливості, до того ж — і це логічно для вихідних — не професійної, а особистої властивості. Зрозуміло, насамперед це торкнеться самотніх представників знака, але і ті, хто давно перебуває у шлюбі — як офіційному, так і цивільному, — ображеними не залишаться. Першим удасться зустріти людину, поряд із якою вони захочуть залишитися надовго, а, можливо, і назавжди, другим випаде нагода врегулювати стосунки, що злегка «розхиталися».