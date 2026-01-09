Гороскоп / © Credits

Реклама

Субота, 10 січня, друга половина 21-го місячного дня, який вирізняє притаманна навіть найапатичнішим — і найледачішим — людям жага до діяльності. Незважаючи на вихідний, можна — і потрібно — рухатися до мети, що її було поставлено напередодні, не допускаючи сумнівів щодо її правильності та необхідності.

Успіх чекає тільки на тих, хто зможе довести розпочату роботу до кінця, тож не варто шкодувати для неї вихідного дня — зрештою, відпочити можна й пізніше.

Неділя, 11 січня, час, коли розумними — і навіть інтелектуальними — людьми та ерудитами почуватимуться навіть ті, хто зазвичай зірок з неба в цьому сенсі не хапає. І якщо будь-які публічні заходи через вихідний день у цей час влаштувати не вдасться, то чому б не зайнятися самоосвітою. Знання, які накопичаться в цей час, дуже скоро стануть в пригоді в професійній та — особливо — кар’єрній сфері, тож є сенс не ледарювати й чогось навчитися.

Реклама

Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують вирушати в поїздки будь-якого характеру і тривалості — від відряджень до подорожей. Хоч би яку мету поставили перед собою представники знака — розв’язання професійних або фінансових питань, розширення інтелектуальних і моральних горизонтів, зустріч із сім’єю, друзями або коханою людиною — їм удасться її досягти, а також отримати не лише задоволення, а й користь. Тож не варто зволікати з рішучими діями — насамперед, купівлею квитків.

Скорпіон

Скорпіонам, які давно працюють над важливим проєктом, у жодному разі не можна зупинятися на цьому шляху, навіть якщо здаватиметься, що вони вичерпали всі свої ресурси — як моральні, так і фізичні. Не варто також робити перепочинок на вихідні, думаючи, що відпочинок допоможе накопичити енергію для нового ривка. Найімовірніше, усе станеться із точністю до навпаки: відбудеться те, що заведено називати розхолоджуванням. Зникне інтерес до проєкту, через що після вихідних повернутися до роботи вже не вдасться, тож є сенс перебороти себе.

Козоріг

Козорогам — хоча б на час нинішніх вихідних — потрібно відволіктися від роботи і приділити увагу коханій людині, а якщо вони поки що її не знайшли, вирушити туди, де можна зустріти свою потенційну долю, — наприклад, у гості до друзів. У будь-якому разі таке спілкування матиме величезне значення для представників знака: в одному випадку їм вдасться зміцнити вже наявні стосунки, в іншому — почати нові. Головне — не пошкодувати зусиль для того, щоб усе склалося максимально вдало й сприятливо, в іншому разі доведеться шкодувати про втрачені можливості.

Реклама

Читайте також: