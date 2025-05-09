Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 10-11 травня

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Зміст Телець Козоріг Риби

Субота, 10 травня, сприятлива для будь-якої діяльності — з урахуванням вихідного дня можна припустити, що йтиметься про домашню роботу, на яку чекає успіх, чого б — ремонту, прибирання, готування — вона не стовусалася. Втім, старт проєктів також не виключається, головне — перейти від слів до справи та почати діяти. Настрій може змінюватися по кілька разів на день, тому бажано стримувати емоції, які будуть рватись назовні.

Неділя, 11 травня, не найпростіший день місячного календаря — як правило, такої місячної доби зірки влаштовують нам перевірку на міцність, яку обов’язково потрібно пройти. Головна небезпека цього часу — численні спокуси, які можуть чатувати на кожного з нас. Не варто вважати їх безпечними — за кожне послаблення згодом доведеться нести відповідальність. Кому пощастить у ці непрості дні?

Телець

Тельцям зірки рекомендують саме цими вихідними ухвалити важливе рішення, яке представники знака відкладали протягом тривалого часу, вважаючи, що не готові до нього. Але тепер обставини складуться в такий спосіб, що вдасться врахувати всі ймовірні — і неймовірні — доводи «за» і «проти» і зробити з них єдино правильний висновок. Можливо, в це складно повірити, але він повністю змінить життя в тій життєвій сфері, яка стосується безпосередньо.

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Козоріг

Козороги, незважаючи на вихідний, нарешті отримають професійну пропозицію, про яку давно мріяли. Проте зірки застерігають їх від передчасного святкування успіху. Радість і щастя люблять тишу, тому цими днями — особливо в суботу — краще причаїтися і вдати, що нічого не сталося. Та й позитивну відповідь давати в цей час зірки не рекомендують — це може стати поганою прикметою.

Риби

Риб потішать власні діти, яким у цей час вдасться зробити щось таке, що піднесе в очах батьків. Втім, інші люди осторонь не залишаться — родичі, сусіди і навіть просто знайомі прийдуть від їхніх успіхів у захваті. До того ж, спадкоємцям зовсім необов’язково робити навчальні чи спортивні «подвиги», їм цілком достатньо буде почати займатися якимось видом творчості. Досягнення власних чад тішать батьків набагато більше, ніж їхні власні

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