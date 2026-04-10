Субота, 11 квітня, не найлегший день місячного календаря, коли нам доводиться стикатися з безліччю випробувань, приготованих нам зірками. Але хороша новина полягає в тому, що з ними цілком можна впоратися, якщо вибрати правильну лінію поведінки і дотримуватися її.

Найголовніше — не йти на поводі у своїх інстинктів, під впливом яких можна зробити нехороші, а в деяких випадках і небезпечні вчинки, не можна братися за реалізацію безглуздих ідей і вплутуватися в авантюри. Небажано піддаватися дратівливості й агресивності, які можуть визначати поведінку навіть найбільш миролюбних із нас, важливо подбати про душевний спокій і моральний комфорт. Треба подбати про свій імунітет, який може підвести, і вжити заходів для його зміцнення — більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом і спортом, а також про те, щоб

Неділя, 12 квітня, за своїми характеристиками більше підійшла б для буднього дня, до того ж такого, що припадає на початок робочого тижня. Вона сприятлива для дій, до того ж не просто активних, а по-справжньому грандіозних, що відкривають новий життєвий і, особливо, — професійний етап. З урахуванням того, що цього місяця вона припала на неділю, провести її зірки радять відповідно — відпочинок має бути максимально активним. Водночас у поїздки цього дня вирушати не варто, вдалими вони не будуть. Якщо без ділового режиму ніяк не обійтися, можна приурочити до цього часу ухвалення важливих рішень — вони виявляться правильними.



Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Овен

Овнам, які давно подумують про те, щоб перебратися на нове місце проживання — наприклад, до будинку, з вікон якого видно море, зірки приготували сюрприз — схоже, що їхня мрія почне набувати реальних рис. Для кожного представника знака вони матимуть свій вигляд, але їх об’єднуватиме одне: можливість — нарешті! — розв’язати питання, яке не вдавалося «зрушити» з місця роками. Головне — не проґавити свого шансу, бо він, як і будь-який інший, є рідкісним, а, отже, повториться нескоро — на наступний доведеться чекати дуже довго.

Скорпіон

Скорпіони зможуть розв’язати важливе завдання, над яким вони б’ються вже доволі тривалий час. У ці дні обставини складуться так, що розгадка стане зрозумілою, як ніколи, і залишиться тільки дивуватися, чому представники знака не додумалися до неї раніше. Ну, а решта, як то кажуть, справа техніки: треба зрозуміти, як розпорядитися новими — і дуже важливими — знаннями, склавши план подальших дій, що не так просто, як може здатися на перший погляд. Але представникам знака вдасться впоратися, що значно підвищить їхню самооцінку.

Риби

Риби, які останнім часом були стурбовані проблемами, пов’язаними з кимось із родичів — дітей або літніх родичів — несподівано для себе знайдуть спосіб успішно розв’язати їхню проблему з користю, як для них, так і для себе. Серйозну допомогу в цьому сенсі надасть хтось зі знайомих, хто стикався з подібними проблемами в своєму власному житті, тому бажано дослухатися до їхніх порад. Утім, представники знака і самі добре розуміють, що такий спосіб виходу з ситуації, що їх напружує, є найкращим, тому не стануть проти нього чинити опір.

Читайте також: