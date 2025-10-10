Гороскоп / © Credits

Субота, 11 жовтня, — найреволюційніший день у всьому місячному циклі. Приплив енергії, який ми можемо відчути в цей час, дасть змогу замахнутися на грандіозні — як побутові, так і, незважаючи на вихідний, побутові — проєкти, тож не варто гаяти час даремно.

Не можна відмовлятися від заздалегідь запланованих на цей час справ і вже ухвалених рішень — як у першому, так і в другому разі необхідно наполягати на своєму до кінця, навіть якщо оточення висловлюватиме невдоволення — свої інтереси потрібно ставити вище за чужі. Утім, день підходить не тільки для роботи, а й для відпочинку, за умови, що він буде активним.

Неділя, 12 жовтня, — день мудрості, яку можна осягнути, отримуючи нові знання або ділячись тим, що ми вже знаємо й уміємо. У цей час не можна нікого обдурювати — неправду одразу ж виявлять, тому не варто зустрічатися з тими, від кого нам є що приховувати, ліпше перенести спілкування з ними на інший час. Також у неділю не можна використовувати на зло чужі таємниці — у такому разі бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Близнята

Близнятам, які перебувають у тривалій сварці з найкращим другом, але давно думають про те, як із ним помиритися, зірки радять зробити на цьому шляху перший, але водночас дуже важливий крок. Утім, якщо представники знака на нього наважаться, то, можливо, другий — як і всі інші — їм не знадобляться. Для близької людини буде досить каяття й визнання провини, після чого вона радо піде на примирення, бо й сама весь цей час нудьгувала.

Діва

Дівам — особливо тим із них, хто давно збирався офіційно оформити стосунки з коханою людиною, — на ці дні можна планувати весілля або хоча б заручини. Щоправда, робити такий — рішучий — крок можна тільки в тому разі, якщо самі представники знака та їхні партнери є однодумцями, тобто, думають, міркують і дивляться на світ однаково, а інакше майбутній шлюб — через різницю поглядів і характерів — навряд чи виявиться успішним.

Стрілець

Стрільці можуть отримати важливу інформацію, яка допоможе їм знайти вихід із доволі заплутаної — і, прямо скажемо, непростої — життєвої ситуації, в якій вони опинилися останнім часом. Вони вже голову зламали, намагаючись знайти відповідь на запитання, тепер же рішення, схоже, саме «припливе» до них у руки. Головне — не проґавити підказки, яка може прийти звідки завгодно, зокрема й із найнесподіваніших джерел, тож бажано весь час бути напоготові.

