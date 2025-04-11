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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 12-13 квітня

Цьогорічні вихідні — 12 та 13 квітня — незважаючи на протилежні енергетичні вектори, підходять лише для пасивного відпочинку, активні дії вплинуть на наше життя негативно.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 12 квітня, один із найскладніших днів місячного календаря, що характеризується протистоянням людини з силами зла, які виходять на поверхню та створюють цілу смугу «пасток» та перешкод. Звичайно, можна вступати з ними в протистояння, але далеко не кожен зможе вийти з нього переможцем, тому краще залишатися в стінах свого дому, скоротити спілкування з іншими — особливо агресивно налаштованими людьми, знизити активність і концентруватися тільки на доброму.

Такі ж рекомендації — щоправда, з іншої причини — зірки дають нам і в неділю, 13 квітня: цього дня різкі рухи можуть порушити світову гармонію, тому й перебувають під забороною. Проте діяти — помалу й неквапливо — не лише можна, а й потрібно: день сприятливий для наведення ладу в домі, відвідування театрів та виставок, відпочинку на природі.

Близнята

Близнятам, незважаючи на вихідні дні, у поки що не офіційній, а приватній розмові можуть запропонувати роботу їхньої мрії. У ній буде все, чого вони хочуть від основного професійного заняття: захопливість, можливість кар'єрного зростання та частих відряджень, необтяжливість (представники знака не з тих, хто воліє «горіти» на роботі) та завидна зарплата. Загалом, зірки радять їм погоджуватися, допоки їх не випередили колеги-конкуренти.

Стрілець

Стрільцям, особливо якщо вони давно не були у театрі чи на виставці, зірки рекомендують обов'язково зробити це сьогодні. І річ не тільки в яскравих і незабутніх естетичних враженнях, а й у можливості влаштувати своє особисте життя. Зустріч і наступне за нею нове знайомство цілком може виявитися доленосною: в результаті ви знайдете людину, яка не тільки викличе у вас романтичні почуття, але й розділятиме ваші погляди, а це дуже важливо.

Водолій

Водоліям, які потрапили у скрутну — життєву чи професійну — ситуацію саме в цей час вдасться знайти з неї гідний і, що важливо, зручний для них вихід. Щоправда, зірки рекомендують їм у разі потреби упокорити гордоту та звернутися за допомогою до тих, хто реально може її надати — наприклад, друзів чи рідних. Звичайно, можна взяти все на себе, але в такому разі вирішення питання займе більше часу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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