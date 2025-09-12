Гороскоп / © Credits

Реклама

Субота, 13 серпня, день осягнення мудрості, таємниць і секретів: можна вчитися чогось нового і, водночас, передавати свій досвід накопичених знань тим, хто цього потребує. У цей час багато таємниць стають нам відомими, але в жодному разі не можна використовувати отриману інформацію в недобрих і корисливих цілях, особливо, якщо вона стосується не нас, а інших людей.

Бажання зайнятися спортом користі не принесе, тому краще витратити енергію на менш активні заняття — наприклад, на догляд за своїм домом.

Неділя, 14 вересня, складний для людської психіки день — особливо це стосується стосунків з оточенням: можна зіткнутися з брехнею і зрадою, до того ж пов’язане це зазвичай не зі сторонніми, а з рідними і близькими людьми.

Реклама

Також нас супроводжуватиме поганий настрій, який зранку виллється в дратівливість, а після обіду — в повноцінну агресію. Занадто великий ризик всерйоз і надовго посваритися з кимось із тих, хто нам по-справжньому дорогий, тому краще в цей час ні з ким не спілкуватися.

Кому пощастить у цей непростий, але цікавий час?

Телець

Тельцям вдасться знайти відповідь на важливе життєве — або професійне — питання, до того ж, для цього зірки рекомендують їм усього лише… «покопирсатися» у своїй голові. Усі необхідні для ухвалення рішення фактори давно відомі представникам знака, але за час, що минув після знайомства з ними, неабияк забуті, тепер же настав час відновити їх у пам’яті. Зробивши це, вони будуть вражені, наскільки легким і простим виявиться цей крок.

Діва

Дівам зірки радять зайнятися улюбленою справою — впорядкуванням навколишнього простору, насамперед, у їхньому власному помешканні — квартирі або будинку. Під час такої діяльності вдасться відшукати дуже важливу — а в деяких випадках і дорогу як у прямому, так і в переносному сенсі — для представників знака річ, яку тривалий час вважали безповоротно загубленою. це також може бути документ, відновлення якого вимагало б великої кількості часу, сил і коштів.

Реклама

Скорпіон

Скорпіони можуть отримати багато важливої інформації, яка стане своєрідним відкриттям — вона дасть змогу представникам знака розв’язати професійне або особисте питання, яке давно постало перед ними. На свій превеликий подив, вони виявлять, що зробити це — у світлі нових фактів — набагато простіше, ніж здавалося раніше. Але це не означає, що не треба складати план, визначаючись із тактикою і стратегією досягнення мети, до цього можна буде братися вже на початку тижня.

Читайте також: