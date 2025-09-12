ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2277
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 13–14 вересня

Нинішні вихідні — 13 і 14 вересня — підходять винятково для пасивного відпочинку, від активних дій, навіть якщо вони планувалися заздалегідь, потрібно відмовитися.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 13 серпня, день осягнення мудрості, таємниць і секретів: можна вчитися чогось нового і, водночас, передавати свій досвід накопичених знань тим, хто цього потребує. У цей час багато таємниць стають нам відомими, але в жодному разі не можна використовувати отриману інформацію в недобрих і корисливих цілях, особливо, якщо вона стосується не нас, а інших людей.

Бажання зайнятися спортом користі не принесе, тому краще витратити енергію на менш активні заняття — наприклад, на догляд за своїм домом.

Неділя, 14 вересня, складний для людської психіки день — особливо це стосується стосунків з оточенням: можна зіткнутися з брехнею і зрадою, до того ж пов’язане це зазвичай не зі сторонніми, а з рідними і близькими людьми.

Також нас супроводжуватиме поганий настрій, який зранку виллється в дратівливість, а після обіду — в повноцінну агресію. Занадто великий ризик всерйоз і надовго посваритися з кимось із тих, хто нам по-справжньому дорогий, тому краще в цей час ні з ким не спілкуватися.

Кому пощастить у цей непростий, але цікавий час?

Телець

Тельцям вдасться знайти відповідь на важливе життєве — або професійне — питання, до того ж, для цього зірки рекомендують їм усього лише… «покопирсатися» у своїй голові. Усі необхідні для ухвалення рішення фактори давно відомі представникам знака, але за час, що минув після знайомства з ними, неабияк забуті, тепер же настав час відновити їх у пам’яті. Зробивши це, вони будуть вражені, наскільки легким і простим виявиться цей крок.

Діва

Дівам зірки радять зайнятися улюбленою справою — впорядкуванням навколишнього простору, насамперед, у їхньому власному помешканні — квартирі або будинку. Під час такої діяльності вдасться відшукати дуже важливу — а в деяких випадках і дорогу як у прямому, так і в переносному сенсі — для представників знака річ, яку тривалий час вважали безповоротно загубленою. це також може бути документ, відновлення якого вимагало б великої кількості часу, сил і коштів.

Скорпіон

Скорпіони можуть отримати багато важливої інформації, яка стане своєрідним відкриттям — вона дасть змогу представникам знака розв’язати професійне або особисте питання, яке давно постало перед ними. На свій превеликий подив, вони виявлять, що зробити це — у світлі нових фактів — набагато простіше, ніж здавалося раніше. Але це не означає, що не треба складати план, визначаючись із тактикою і стратегією досягнення мети, до цього можна буде братися вже на початку тижня.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
2277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie