Гороскоп / © Credits

Реклама

Субота, 14 лютого, день, коли потрібно — на якийсь час — відсунути вбік прагнення до матеріальних благ і зосередитися на духовних засадах. У такому разі можна буде проникнути в таємницю, яка має величезне значення як для самої людини, так і для її найближчого оточення.

Також астрологи радять довірити розв’язання своєї проблеми, хоч би якого роду вона була, навколишньому світові, у такому разі вона вирішиться несподівано легко і просто. Енергії в цей час буде у залишку але витрачати її — навіть на домашні справи — треба розумно й ощадливо, а за кожної слушної нагоди — відпочивати.

Неділя, 15 лютого, день чистої та світлої енергетики, тому й поводитися потрібно відповідним чином — тихо, спокійно, без поспіху та різких рухів. Гарний результат дадуть будь-які земні — у прямому розумінні цього слова — справи: можна сіяти насіння на розсаду, яку навесні висадять у ґрунт, і доглядати за домашніми квітами.

Реклама

Вдало складуться будь-які фінансові операції, особливо вигідною виявиться купівля нерухомості, тому, незважаючи на вихідний, купівлю потрібно приурочити саме до сьогоднішнього дня.

Кому пощастить у цей цікавий час?

Овен

Овнам, які переживають не найлегший період у своєму житті, нинішні вихідні необхідно провести за заняттями, які дадуть їм змогу повністю перемкнутися з негативу, що їх долає, на позитив. Для кожного представника знака вони будуть своїми, єдина умова — вони мають приносити задоволення — до того ж, справжнє, а не уявне. Але все-таки найкраще, якщо їхнє дозвілля буде так чи так пов’язане із заміською поїздкою — потепління, хоч і тимчасове, створить для нього сприятливі умови.

Телець

Тельцям вдасться налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом стали натягнутими й напруженими. Той факт, що значною мірою представники знака в ситуації, яка склалася, багато в чому винні самі, становища не покращує, тому їм треба буде думати не про те, хто винен, оскільки тут уже нічого не зміниш, а про те, як все виправити. І в цьому вони цілком можуть покластися на свого партнера, який залюбки зробить крок назустріч, тож треба буде лише попросити пробачення за припущену помилку.

Реклама

Стрілець

Стрільці зможуть — нарешті! — розв’язати важливе фінансове питання, яке не давало спокою представникам знака вже доволі тривалий час. «Робота» над ним тривала доволі давно, але саме цими днями в ній буде поставлено фінальну крапку. Залишиться лише вирішити, куди саме спрямувати грошовий потік, який надійшов, але з цим, схоже, у представників знака складнощів не виникне — вони давно окреслили напрями, що потребують особливої уваги і, відповідно, фінансування.

Читайте також: