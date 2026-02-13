ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 14–15 лютого

Нинішні вихідні, 14 і 15 лютого, незважаючи на різницю в енергетичному заряді, мабуть, найгармонійніші дні в місячному календарі, що позначиться на нашому проведенні часу цими днями.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 14 лютого, день, коли потрібно — на якийсь час — відсунути вбік прагнення до матеріальних благ і зосередитися на духовних засадах. У такому разі можна буде проникнути в таємницю, яка має величезне значення як для самої людини, так і для її найближчого оточення.

Також астрологи радять довірити розв’язання своєї проблеми, хоч би якого роду вона була, навколишньому світові, у такому разі вона вирішиться несподівано легко і просто. Енергії в цей час буде у залишку але витрачати її — навіть на домашні справи — треба розумно й ощадливо, а за кожної слушної нагоди — відпочивати.

Неділя, 15 лютого, день чистої та світлої енергетики, тому й поводитися потрібно відповідним чином — тихо, спокійно, без поспіху та різких рухів. Гарний результат дадуть будь-які земні — у прямому розумінні цього слова — справи: можна сіяти насіння на розсаду, яку навесні висадять у ґрунт, і доглядати за домашніми квітами.

Вдало складуться будь-які фінансові операції, особливо вигідною виявиться купівля нерухомості, тому, незважаючи на вихідний, купівлю потрібно приурочити саме до сьогоднішнього дня.

Кому пощастить у цей цікавий час?

Овен

Овнам, які переживають не найлегший період у своєму житті, нинішні вихідні необхідно провести за заняттями, які дадуть їм змогу повністю перемкнутися з негативу, що їх долає, на позитив. Для кожного представника знака вони будуть своїми, єдина умова — вони мають приносити задоволення — до того ж, справжнє, а не уявне. Але все-таки найкраще, якщо їхнє дозвілля буде так чи так пов’язане із заміською поїздкою — потепління, хоч і тимчасове, створить для нього сприятливі умови.

Телець

Тельцям вдасться налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом стали натягнутими й напруженими. Той факт, що значною мірою представники знака в ситуації, яка склалася, багато в чому винні самі, становища не покращує, тому їм треба буде думати не про те, хто винен, оскільки тут уже нічого не зміниш, а про те, як все виправити. І в цьому вони цілком можуть покластися на свого партнера, який залюбки зробить крок назустріч, тож треба буде лише попросити пробачення за припущену помилку.

Стрілець

Стрільці зможуть — нарешті! — розв’язати важливе фінансове питання, яке не давало спокою представникам знака вже доволі тривалий час. «Робота» над ним тривала доволі давно, але саме цими днями в ній буде поставлено фінальну крапку. Залишиться лише вирішити, куди саме спрямувати грошовий потік, який надійшов, але з цим, схоже, у представників знака складнощів не виникне — вони давно окреслили напрями, що потребують особливої уваги і, відповідно, фінансування.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie