Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 15–16 листопада

У суботу, 15 листопада, енергії у нас буде обмаль, до того ж, вона почне вичерпуватися набагато швидше, ніж зазвичай, тому і витрачати її потрібно максимально економно.

За серйозні справи — навіть побутові та домашні — братися не варто, але й не діяти не можна — бажано зосередитися на вирішенні нескладних, проте необхідних завдань. Від спілкування з оточенням краще відмовитись — воно вимагатиме серйозних емоційних витрат.

Неділя, 16 листопада, напружений і конфліктний день, коли сварки, що виникають з будь-якого приводу, забиратимуть занадто багато енергії, яка важлива і потрібна для інших цілей — як професійної, так і особистої якості.

Тому режим добровільного самітництва бажано продовжити: з дому, як і раніше, краще не виходити, а спілкуватися — лише з приємними людьми, ігноруючи чужу агресію та недоброзичливість. Особливо обережно потрібно ставитися до закупів, ретельно обмірковуючи кожен, інакше згодом доведеться шкодувати про викинуті — у буквальному значенні слова — гроші.

Телець

У Тельців може найсприятливішим чином вирішитися складна життєва — або професійна — ситуація, яка пошарпала їм чимало нервів останнім часом. І ось — на їхній превеликий подив — проблема почне «розсмоктуватися» буквально в них на очах, а обставини — змінювати свій знак з «мінуса» на «плюс». Представникам знака залишиться тільки проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки того, що відбулося, і намагатися більше не потрапляти в подібне становище.

Терези

Для Терезів — особливо тих із них, хто напередодні отримав заманливу пропозицію змінити роботу, а то й рід діяльності загалом, але не дав на неї відповіді (і правильно зробив), — нинішні вихідні стануть чудовим часом для обмірковування ситуації, що склалася. Водночас для представників знака дуже важливо не залишатися наодинці зі своїми думками, а порадитися з людьми, яким вони довіряють, передусім із рідними й близькими: саме вони підкажуть, як вчинити.

Козоріг

Козороги отримають несподівану звістку, яка спочатку може здатися їм такою, що не має особливого значення, але, варто їм приділити роздумам про це трохи більше уваги, як стане зрозуміло, що цій інформації ціни немає — в буквальному сенсі цього слова. Саме вона допоможе розв’язати дуже важливе, але водночас неймовірно складне професійне завдання, над яким представники знака б’ються доволі давно, головне — не пропустити його, вичленувавши із загального потоку.

