Субота, 16 серпня, день, призначений для здійснення глобальних проєктів і ухвалення важливих рішень — як професійних, так і господарських. Зазвичай це пов’язано із закінченням старого життєвого етапу і переходом на новий — найчастіше, серйозніший і вищий. У такі дні люди, які нас оточують, налаштовані добродушно, тому за потреби можна розраховувати на допомогу з їхнього боку, а ось сварок і конфліктів побоюватися не варто, проте, навмисно стосунків з коханими людьми краще не з’ясовувати.

День, незважаючи на те, що він припадає на суботу, не підходить для пасивного відпочинку, необхідно діяти активно — наприклад, займатися спортом.

Неділя, 17 серпня, день темної енергетики, який бажано провести на самоті, — навіть товариство найближчих людей завадить зосередитися на своєму внутрішньому світі, а це необхідно для того, щоб «вислухати» свій внутрішній голос і дослухатися до його порад. День сприятливий для творчості, можна також вирушати у подорожі, перебиратися на нове місце проживання. Кому пощастить у такий час?

Телець

Тельцям нарешті вдасться налагодити стосунки з близькою людиною, з якою вони доволі давно перебувають у стані, який можна охарактеризувати як напружений мир, тобто активно вони не сваряться, але і зняти наявну між ними напруженість не можуть. Нинішні вихідні стануть часом примирення, але тільки в тому разі, якщо обидві сторони — і самі представники знака, і їхній партнер — дадуть одна одній висловитися, відмовившись у такий спосіб від усіх наявних претензій.

Діва

Діви, найулюбленішим заняттям яких є ушляхетнення власної оселі, зможуть далеко просунутися на цьому шляху. У них з’являться і час, і кошти для того, щоб перетворити своє житло на ілюстрацію журналу з інтер’єрів — зрозуміло, лише вихідних для цього процесу буде замало, але почати роботу бажано саме тепер. Найприємнішим моментом для представників знака стане те, що частину декору вони зможуть зробити власними руками.

Скорпіон

Скорпіонам зірки обіцяють більш ніж приємне проведення часу в компанії друзів і рідних, які вирішать зібратися в домі представників знака просто так, без очевидної причини — щоб поспілкуватися і трохи побути разом, що в наш час має велике значення. Така зустріч залишить приємні спогади, до яких можна буде подумки повертатися ще довгі роки, головне — не зіпсувати ситуацію, а це цілком до снаги непередбачуваним представникам знака.

