У суботу, 16 травня, зірки наполегливо рекомендують нам… мріяти, до того ж, не витати в хмарах, уявляючи собі свідомо нереальні події, а візуалізувати бажані картини найближчого майбутнього, до того ж, робити це максимально докладно і детально.

Астрологи вважають, що в такий спосіб можна досягти поставлених цілей у всіх сферах життя — діловій, фінансовій, професійній, особистій. Фізичні навантаження, навіть якщо вони стосуються розв’язання побутових питань або занять спортом, успішними не будуть — на них просто забракне сил, тому бажано від них відмовитися. Не варто квапити події — цього дня вони мають іти своєю чергою, без будь-якого підганяння — або, навпаки, гальмування — з нашого боку.

Особливої обережності потрібно дотримуватися у стосунках з іншими людьми: конфлікт, що почався цього дня, не вдасться залагодити протягом місяця, тому краще промовчати, ніж сказати іншим що-небудь неприємне.

Неділю, 17 травня, бажано витратити на акумулювання сил — як фізичних, так і моральних — необхідних для успішної роботи на початку наступного тижня. З цією метою необхідно «вбирати» позитивні емоції з найрізноманітніших джерел — природи, мистецтва, спілкування з маленькими дітьми — та «відкладати» їх у свою внутрішню скарбничку позитиву.

У цей час також не тільки можна, а й потрібно присвятити час творчості, яка, по-перше, принесе задоволення, а, по-друге, з часом дасть можливість непогано монетизувати це заняття.

Кому пощастить у такий хоч і пасивний, але цікавий час?

Овен

Овни можуть отримати можливість, про яку давно мріяли, — їм вдасться не тільки подивитися на свою професійну діяльність збоку, а й зрозуміти, що в ній можна змінити на краще — як у плані підвищення кваліфікації, так і у фінансовому. Каталізатором таких приємних змін стане несподіване — або що здається таким — знайомство з людиною, яка безпосередньо пов’язана з діяльністю представників знака: її досвід і водночас свіжий погляд на речі дадуть змогу переорієнтувати свої дії.

Терези

Терезам зірки обіцяють несподіваний прибуток, який настане вчасно — саме зараз представники знака точно знають, на що слід його витратити. Джерело доходу для кожного з них стане своїм — зумовленим його діями останнім часом. Це може бути виплата довгоочікуваного гонорару, який, проте, десь загубився, або подарунок від близької людини. Не можна відкидати й виграш у лотерею, для чого — щонайменше — необхідно придбати відповідний білет. В останньому разі найголовніше — не захоплюватися, інакше можна більше втратити, аніж набути.

Стрілець

Стрільцям знадобляться рішучі дії, пов’язані з їхнім переміщенням картою світу. Позитивні зміни в їхнє життя принесе переїзд на нове місце проживання — як до нового дому або квартири, так і до іншої, іноді вельми віддаленої від місця їхнього нинішнього перебування, країни. Такий переїзд дасть представникам знака не лише приємні відчуття від освоєння нового простору, а й несподівані професійні перспективи. До того ж це, найімовірніше, виявиться незвичним для них, але результативним родом діяльності.

