Субота, 17 січня, енергетично найчистіший, найспокійніший і в усіх сенсах найприємніший місячний день, який заперечує активні дії, різкі слова і злі думки. У цей час не варто нікуди поспішати — як, утім, і байдикувати: важливо знайти собі тихе і мирне заняття, що принесе користь не лише нам і нашим близьким, а й стороннім людям — можливо, навіть тим, кого ми не знаємо.

Взагалі, зірки закликають нас робити добрі вчинки і говорити оточенню гарні слова — можливо, нам вдасться когось підтримати і підбадьорити.

Неділя, 18 січня, почнеться не найкращим чином, оскільки перша половина цього дня припаде на найнебезпечнішу — диявольську — місячну добу.

У цей час навіть найсвітліші й найбільш доброзичливо налаштовані люди можуть відчути, що в душі в них здіймається хвиля злості, ненависті й заздрості. У такий час дуже важливо уникати спілкування з іншими людьми — особливо рідними, близькими й коханими, сварка з якими здатна принести нам багато болю.

На щастя, вже після обіду негатив випарується, і ми зможемо провести фінал вікенду в приємній і розслаблювальній атмосфері.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Овен

Овнам зірки радять максимально налаштуватися на позитив, якого останнім часом бракує навіть представникам такого оптимістичного знака, як вони. Але все можна виправити, особливо якщо не здаєшся на милість долі: перед тими, хто не сумуватиме й не журитиметься, відкриється безліч нових — не лише професійних, а й особистих — можливостей. Головне — їх не проґавити, оскільки повторяться вони нескоро — Всесвіт дарувати її знову не поспішає.

Телець

Тельці, які давно очікують появи у своєму житті людини з минулого, нарешті можуть на неї розраховувати: той, із ким вони посварилися винятково через власну впертість і непоступливість, схоже, готовий їм пробачити й почати стосунки з чистого аркуша. Дуже важливо для представників знака в такому разі не наробити колишніх помилок і не повернути зіпсовані раніше стосунки до початкового стану, тому що вдруге це вже не вдасться.

Стрілець

Стрільцям зірки рекомендують не зупинятися на пів дорозі в досягненні важливої для них мети, над якою вони працюють. Зрозуміло, що за цей час представники знака вже неабияк втомилися від постійного, але поки що безуспішного докладання зусиль до отримання заповітного результату. Але якщо зараз відмовитися від своїх намірів і, так би мовити, зіграти назад, про це завдання можна буде забути надовго, а, можливо, і назавжди, тож не варто йти на поводі у своєї слабкості.

