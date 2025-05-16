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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 17-18 травня

Ннинішні вихідні, 17 та 18 травня, однаково добре підходять як для відпочинку, так і для роботи, а що саме вибирати з цих двох варіантів, доведеться вирішувати кожному індивідуально.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 17 травня — день, коли можна — і потрібно — діяти відповідно до своїх принципів та переконань, не зраджуючи себе та свого світогляду. У тих, хто утримається від такої спокуси, життя незабаром заграє новими фарбами, а проблеми, які ще недавно так заважали і докучали нам, почнуть вирішуватися начебто самі собою. Спілкуючись із близькими людьми, необхідно говорити їм лише приємне — будь-яке недобре слово чи їдке зауваження може коштувати гарних стосунків, що налагоджуються роками. День також сприятливий для будь-якої домашньої роботи та активного відпочинку.

Неділя, 18 травня, час спокійніший, але на повну бездіяльність також не налаштовує. Приплив енергії, який може відчути кожен, уможливить будь-які — навіть найнеймовірніші — справи, головне, щоб вони були спрямовані на серйозні — революційні — зміни. У вихідний це, найімовірніше, стосуватиметься господарських справ — наприклад, повноцінного ремонту будинку чи квартири. Кому пощастить у такий активний і, як наслідок, результативний час?

Рак

На Раків чекає примирення з коханою людиною, сварка з якою останнім часом дуже сильно їх засмучувала. Щоправда, для цього їм, незважаючи на повну свою невинність у тому, що трапилося, доведеться зробити перший крок до залагодження конфлікту, але представникам цього миролюбного і поступливого знака такий вчинок здійснити буде легко. Ну, а далі, як кажуть, справа техніки: спільна поїздка на вікенд зміцнить здобуту над ситуацією перемогу.

Діва

Дів після тривалого періоду проблем і невдач очікує довгоочікувана біла смуга, яка почнеться саме в цей час. Найголовніше, не дивуватися гарним новинам, на які, здавалося б, вже не було жодної надії, і появі в житті людей, здатних допомогти в різних ситуаціях і труднощах, зокрема і фінансових. Необхідно скористатися вихідними, щоб перевести дух і підготуватися до змін.

Козоріг

Козороги можуть отримати пропозицію професійного характеру, від якої вони не захочуть відмовитись. Одні, завдяки їй, можуть просунутися службовими сходами, інші, випередивши конкурентів, отримають дуже важливий і перспективний — зорема й фінансово — проєкт. Незважаючи на те, що вихідними пропозиція матиме неформальний характер, вже на початку наступного тижня її зроблять офіційно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
413
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