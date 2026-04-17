1470
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 18–19 квітня

Нинішні вихідні, 18 і 19 квітня, випадають на початок місячного иклу, коли потрібно закладати життєву програму на найближчий час: важливо зробити так, щоб вона була позитивною.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 18 квітня, розділиться на дві половини — негативну і позитивну. День почнеться з поганого настрою і навіть депресії, коли бажано провести час на самоті, не спілкуючись з оточенням, особливо тими, ким ми дорожимо: сварка з ними, що сталася в цей час, може дорого нам коштувати.

Ближче до обіду енергетика дня поступово змінить знак «мінус» на «плюс», щоправда, і сил — як фізичних, так і моральних — стане відчутно менше, тому астрологи радять присвятити цей час відпочинку і плануванню майбутніх подій свого життя. Не варто бути скромними — наміри, які ми окреслимо, повинні бути максимально сміливими й рішучими, до того ж, що більше ми заплануємо, то більшого нам у результаті вдасться досягти. Від будь-яких дій — навіть якщо йтиметься про хатню роботу — краще відмовитися, однаково здійснити їх не вдасться.

Неділя, 19 квітня, — час сприятливий як для продовження планування найближчих цілей, так і для благодійності, допомога нужденним стане доброю прикметою, а винагорода за неї не змусить на себе довго чекати. Відпочинок має бути пасивним — від галасливих вечірок, вилазок на природу і зустрічей із друзями краще відмовитися.

Необхідно звернути особливу увагу на сни — у них може «пролунати» цінна порада щодо того, як поводитися в життєвій ситуації, що склалася. Заняття творчістю навряд чи виявляться успішними в плані монетизації, але задоволення принесуть не на сто, а на двісті відсотків.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

Ракам — щоправда, переважно тим із них, хто зайнятий розв’язанням професійних проблем, точніше, спантеличений пошуками нового місця роботи — пощастить у розв’язанні цього питання. Оскільки діяльність, якою вони зайняті наразі, з якоїсь причини їх не влаштовує — або вони не влаштовують своє нинішнє керівництво — зірки радять їм підшукати щось інше. Цими вихідними можлива зустріч із людиною, яка зможе підказати представникам знака, де їх не лише зустрінуть із розкритими обіймами, а й гарантують непогану зарплату і повне соціальне забезпечення, що в наш час дуже важливо.

Терези

Терезам — здебільшого тим із них, чиє особисте життя останнім часом поставлено на паузу — не варто відмовлятися від знайомства, на якому, можливо, наполягатиме хтось із їхніх рідних і друзів. Можливо, кандидат на їхнє добре ставлення на перший погляд справді здасться таким, що не вартий уваги, але таке враження, найімовірніше, виявиться хибним. А ось якщо знехтувати такою чудовою можливістю, про це можна буде серйозно пошкодувати. Тож зустріч із новою людиною може виявитися дуже доречною — саме зараз є всі шанси влаштувати своє життя вдало та щасливо.

Стрілець

Стрільцям, які стурбовані розв’язанням дуже важливого — найімовірніше, фінансового — питання, над яким б’ються вже давно, але дотепер — безрезультатно, не варто втрачати надію. До того ж, допомога прийде до них, звідки не чекали — від людини, яку представники знака давно не бачили, або не думали, що вона здатна на такого роду добрі справи. Отже, вони отримають не лише практично готове рішення, а й серйозний життєвий урок: на власному досвіді переконаються в тому, що люди часто бувають набагато кращі, ніж вони про них думають — не варто про це забувати і робити про оточення поспішні висновки.

Читайте також:

