Субота, 18 жовтня, день, коли, незважаючи на те, що енергії буде більш ніж достатньо, витрачати її потрібно обачно, не «вихлюпуючи» одразу все. Замість роботи — навіть домашньої — краще зайнятися складанням планів на майбутнє, що стосуються всіх сфер життя, але особливу увагу все ж необхідно звернути на професійну діяльність.

Також цього дня можна займатися творчістю, навіть якщо йдеться лише про аматорський рівень, і науковими дослідженнями, здобувати нові знання, вирушати в подорожі та переїжджати на нове місце проживання.

Неділя, 19 жовтня, припадає на найчистіший і найгармонійніший день місячного календаря, коли дуже важливо не порушувати світову гармонію вчинками і словами, сказаними гучним і різким голосом. Спосіб життя потрібно вести спокійний і неквапливий, зберігати добрий настрій, дивитися на світ з оптимістичного погляду й контролювати емоції. Гарний результат дадуть будь-які роботи на землі — від прибирання на дачній ділянці, яку потрібно підготувати до зими, до купівлі та продажу нерухомості. Кому пощастить у такий час?

Телець

Тельці можуть розраховувати на необхідну їм допомогу — як моральну, так і матеріальну, яка обов’язково надійде від рідних або друзів. Головне — не чекати, що вони самі здогадаються про таку потребу, а прямо попросити про неї. У такому разі близьким не потрібно буде міркувати, що і як зробити, — вони отримають пряму вказівку на те, чим можуть допомогти й посприяти представникам знака. Звісно, розмова повинна бути максимально відвертою — не варто заздалегідь покращувати картину.

Скорпіон

Скорпіонам зірки наполегливо радять провести хоча б частину нинішніх вихідних у колі коханих людей і близьких друзів. Найкраще організувати невеличку вечірку, під час якої вдасться поговорити з усіма гостями разом і з кожним із них — окремо. Такий підхід до спілкування дасть їм змогу не лише отримати задоволення від розмов з приємними для них людьми, а й стати володарем важливої та потрібної інформації, що стане у пригоді незабаром.

Козоріг

Козороги цими днями цілком можуть розраховувати на отримання приємних звісток, що стосуються всіх боків особистого життя. У кожному конкретному випадку вони виявляться своїми, властивими тільки цьому представнику знака, — від пропозиції руки й серця до довгоочікуваної звістки про вагітність, що зачепить не лише їх самих, а й близьких їм людей. Така обставина не зробить новини менш радісними, тож не лише можна, а й потрібно, як і годиться у вихідний, — відсвяткувати їх.