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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 19-20 квітня

Нинішні вихідні — 19 та 20 квітня — підходять для відпочинку лише частково, тому дуже важливо синхронізувати свої дії відповідно до місячних енергій — так вдасться провести час з користю.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 19 квітня, час революційних змін, які в цього дня торкнуться насамперед господарських турбот та клопоту, але, якщо дуже потрібно, можна зайнятися і вирішенням професійних питань. Також у цей час можна вирушати в поїздки, хоч би якої якості — ділової чи особистої — вони не були, їхні обставини складуться максимально вдало, а мету буде досягнуто. Тим, хто виконав — і перевиконав — все, що було заплановано, у суботу, в неділю, 20 квітня, можна відпочити, що зрозуміло та логічно у свято.

Паралельно зірки радять насититися мудрістю, почитавши, наприклад, філософську чи езотеричну літературу. Дані, які ми приймемо до уваги, можуть запустити серйозний розумовий процес, який в результаті дасть відповідь на дуже важливе запитання. Кому пощастить у такий цікавий час?

Телець

Тельцям може відкритися дуже важлива таємниця, яка всерйоз змінить весь перебіг їхнього життя, до того ж — і це має велике значення — на краще. Головне для представників знака — зрозуміти, яким чином можна скористатися відомими фактами, щоб вони відіграли очікувану — позитивну — роль. Можливо, їм варто порадитися з тими, хто має в їхніх очах серйозний авторитет — порада таких людей може виявитися по-справжньому безцінною.

Діва

Дівам варто скористатися рідкісним шансом, який подарують їм зірки, реалізувати найзаповітніші свої мрії. Обставини для цього складуться найщасливішим чином — все може вийти начебто само собою, без особливих зусиль з боку представників знака. Звісно, про містику в цьому разі говорити не доведеться — просто під впливом місячних енергій кількість їхніх зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети, нарешті перейде в якість.

Козоріг

Козороги можуть розраховувати на зустріч із людиною, яку вони — вибачте за пафос — захочуть назвати своєю долею. Цікаво, що це зовсім необов’язково буде нове знайомство, цілком імовірне і випадкове — принаймні воно таким може здатися — зіткнення зі старим знайомим, стосунки з яким свого часу не дійшли до своєї фінальної — позитивної чи негативної точки, тепер потрібно дати їм другий шанс, який може виявитися щасливим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
414
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