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Зміст Овен Рак Риби

Субота, 2 серпня, чудовий час для початку нової — важливої, трудомісткої і розрахованої на тривалу перспективу — справи. Насамперед це стосується розв’язання професійних завдань — шкода упускати чудовий шанс просунутися в успішному розв’язанні робочих питань і втіленні в життя грандіозних — і фінансово вигідних — проєктів. Утім, ті, хто вихідними принципово не займається роботою, можуть зосередитися на побутових і господарських справах, але — з однією умовою: вони мають бути масштабними. Наприклад, можна закладати фундамент заміського будинку, розбивати сад або квітник, ставати до капітального ремонту.

У неділю, 3 серпня, навпаки, домашніми справами займатися небажано — потужна енергетика дня призначена для серйозніших звершень: чому б, наприклад, не взяти участь у спортивних змаганнях із серйозним призовим фондом?

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Не можна сказати, що вони мають поганий вигляд — скоріше навпаки, але, по-перше, меж досконалості не існує, а по-друге, представникам знака настав час подумати про зміну іміджу. Розпочався — або ось-ось почнеться — почнеться новий етап у їхньому професійному житті, якому повинен відповідати інший — більш представницький — зовнішній вигляд, а цими днями вдасться створити запаморочливий образ.

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Рак

Ракам не тільки можна, а й потрібно вирушати в поїздки — з урахуванням пори року (все-таки літо — час відпусток), можна припустити, що йтиметься про довгоочікувану подорож, а й імовірність робочого відрядження відкидати не можна. У будь-якому разі, виїхавши цими днями, представники знака потраплять у своєрідну «зелену хвилю», яка дасть їм змогу легко пройти всі етапи поїздки, ніде не затримуючись і не стикаючись із будь-якими перешкодами.

Риби

Риби можуть сміливо вирушати за закупами, особливо якщо мета шопінгу — не черговий список продуктів, а рідкісна річ, яку не так-то просто знайти. Цими днями представникам знака вдасться здійснити неможливе — щоправда, для цього їм доведеться, залежно від того, що саме вони хочуть придбати, обійти не одну вінтажну або антикварну крамницю, а, можливо, й побувати на блошиному ринку, але в підсумку вони стануть володарями предмета, про який мріяли дуже давно.