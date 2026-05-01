Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 2–3 травня

Нинішні вихідні, 2 і 3 травня, начебто самими зірками призначені для свята, але в одному випадку воно має бути тихим і спокійним, а в другому можна дозволити собі активний відпочинок.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп

Субота, 2 травня, день, коли у світі, в нашому житті й у нас на душі панує абсолютна гармонія, яку не можна порушувати різкими рухами, брутальними словами й негативними думками. Можна очищати — й ушляхетнювати — навколишній простір, гуляти на свіжому повітрі, виїжджати на природу й вирушати у пов’язані з відпочинком подорожі, особливо якщо вони були давно заплановані.

Можна і потрібно миритися з тими, з ким ми посварилися: цього дня достатньо зробити перший крок назустріч одне одному, і стосунки знову налагодяться, ставши навіть міцнішими, ніж були до цього.

Можлива легка дратівливість, яка підштовхуватиме до необережних вчинків або висловлювань, але стримати такі емоції цілком до снаги кожному з нас. Неділя, 2 травня, як єдиний у місячному календарі день, призначений для свят і веселощів, ідеально підходить для вихідного.

Навіть якщо для урочистостей у цей час приводів не буде, головне — не сумувати й не тужити: вищі сили вважають таку поведінку неприпустимою, як прояв невдячності.

Утім, занурюватися у веселощі з головою теж небажано — під їхнім впливом можна втратити над собою контроль і сказати або зробити те, що згодом сприйматимуть як прикру помилку. Знайомство, яке відбулося цього дня, стане основою міцних і довготривалих стосунків — як любовних, так і дружніх.

Близнята

Близнята нарешті зможуть дозволити собі подорож, про яку вони давно мріяли, особливо якщо вона стосуватиметься не шопінгу, який представники знака зазвичай пов’язують із закордонними поїздками, а пошуку нових — яскравих — вражень і відкриттю духовних обріїв, що зазвичай буває пов’язано з відвідинами місць сили. Можливо, вони не одразу зрозуміють усю радість, яку приносять подібні «паломництва», але в цьому, як і в будь-якому іншому випадку, найважливіше — зробити перший крок, після чого вони ввійдуть у приємну звичку.

Рак

Ракам, які останнім часом багато часу й уваги приділяють своїй сім’ї, потрібно нарешті подумати і про самих себе. Звісно, турбота про сестер, братів і племінників — справа шляхетна, але настав час визначитися з власною родиною. Тим паче, що людина, з якою представники знака зможуть побудувати серйозні й довготривалі стосунки, саме тепер може з’явитися в їхньому оточенні. Головне — не упустити чудової нагоди змінити своє життя на краще, що цілком може статися через притаманну їм скромність.

Риби

Рибам зірки радять за будь-якої нагоди вирушати на вікенд за місто — до пансіонату, будинку відпочинку або просто на дачу. Провівши вихідні на природі та в приємній компанії, вони зможуть не тільки відпочити, набравшись сил на тиждень — а то й на довший час — наперед, а й завести приємні знайомства. Хоч би який характер — діловий або особистий — вони носили, люди, які увійдуть у життя представників знака в цей час, зіграють в ньому важливу роль, тож варто уважніше до них придивитися і в жодному разі не відмовлятися від спілкування.

Читайте також:

