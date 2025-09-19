ТСН у соціальних мережах

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 20–21 вересня

Нинішні вихідні — 20 і 21 вересня — несуть позитивну космічну енергетику, що позитивно позначиться не лише на подіях, які відбуваються в нашому житті, а й на нас самих.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 20 вересня, — найчистіший і найспокійніший день місячного календаря, який не можна «забруднювати» нічим — не лише злими словами й діями, а й недобрими думками. Негатив може порушити гармонію не тільки в нашій душі, а й у світі загалом, і невідомо, як це відіб’ється на існуванні всіх і кожного.

Астрологи рекомендують у цей час тримати під контролем емоції, слідкувати за словами, не допускаючи критики та зневажливих зауважень — утім, це не варто робити завжди. Зранку підтримання гарного настрою залежатиме від наших зусиль — найкращим засобом досягти його стане медитація, але якщо не вдасться це зробити, то вже пообідньої пори він запанує в душі сам собою.

Сприятливий час для спілкування з родичами — до того ж вони будуть потрібні нам навіть більше, ніж ми їм: є ймовірність отримати цінну і своєчасну пораду, яку вони дадуть нам із висоти свого досвіду.

Неділя, 21 вересня, припадає на перший день місячного циклу, а це означає, що активність бажано звести до нуля — сил для неї буде дуже мало. Натомість можна мріяти про втілення в реальність найнездійсненніших, здавалося б, бажань, лише візуалізуючи їх. А ось довіряти малознайомим людям, особливо в питаннях, які стосуються фінансів, небажано, а ще краще — незважаючи на обіцяну синоптиками гарну погоду — взагалі обмежити спілкування з оточенням.

Близнята

Близнята можуть отримати раптовий прибуток, на який вони не розраховують, що не зробить його менш приємним. Головне — не кидатися одразу ж з витрачати, а дати йому, так би мовити, відпочити кілька днів. Сам час бажано присвятити плануванню придбань, які необхідно зробити представникам знака. Лише ретельно все продумавши, вдасться уникнути безглуздого марнотратства, а придбати саме те, що справді важливе й потрібне.

Стрілець

Стрільцям зірки радять братися до процесу, який вони довго відкладали на потім, але тепер зрозуміли, що далі тягнути неможливо — до ремонту. Щоправда, стартувати їм небажано — вихідні потрібно витратити на планування ремонтних робіт і замовлення, а, можливо, й закупівлю будівельних та оздоблювальних матеріалів — у цей час їм вдасться знайти саме те, що ідеально пасує до втілення їхніх грандіозних дизайнерських ідей.

Козоріг

Козорогам нинішні вихідні — або хоча б їхню частину — бажано провести з рідними та близькими людьми, особливо якщо вони давно не збиралися всією родиною. Така зустріч не лише подарує позитивні емоції, яких зараз так потребують представники знака, а й дасть змогу поповнити запас позитивної енергії, яка останнім часом прямувала до нуля, тож у жодному разі не варто відмовлятися від сімейного обіду чи вечері — тут як вийде.

