Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 21–22 березня

Нинішні вихідні — 21 і 22 березня — не найкращий час для спілкування з іншими людьми, але це не означає, що вони не підходять для повноцінного відпочинку, головне — правильно його розпланувати.

Нинішні вихідні — 21 і 22 березня — не найкращий час для спілкування з іншими людьми, але це не означає, що вони не підходять для повноцінного відпочинку, головне — правильно його розпланувати.

Субота, 21 березня, місячний день, коли на небі вперше з’являється молодий місячний серпик. Його характеризує потужний приплив космічної енергії, який викликає в нас не тільки бажання активно діяти, а й роздратування, яке часом переростає в агресію — як правило, вона виливається на тих, хто перебуває поруч.

Спілкуватися з людьми з оточення в цей час потрібно обережно, утримуючи їх на деякій відстані, оскільки будь-яка сварка матиме потворний вигляд і вкрай неприємні наслідки. Натомість сили, що з’явилися у величезному обсязі, можна — і потрібно — використати для занять, які потребують серйозних зусиль — наприклад, для творчості або прибирання в оселі, особливо якщо — через зайнятість — ми давно його не робили.

Відпочивати — у традиційному сенсі цього слова — у такий день небажано: енергія, що вирує всередині нас, все одно не дасть полежати на дивані перед телевізором, але можна займатися спортом — особливо, максимально активними його видами.

Неділя, 22 березня, одним із символів якої не дарма є дзеркало, несе нам безліч відкриттів, що стосуються нас самих. Обставини складаються таким чином, що ми отримуємо можливість подивитися на себе збоку, усвідомивши причини своїх досягнень і промахів, якої б сфери життя вони не стосувалися.

Оскільки внутрішній процес, супутній цьому розумінню, вимагає спокою, зосередженості та усамітнення, спілкування з оточенням — зокрема й близькими людьми — бажано скоротити. Час також можна присвятити — на вибір — відпочинку або домашнім справам, що накопичилися за останній час.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Телець

Тельці цими днями будуть однаково успішними в будь-яких справах — починаючи від господарських клопотів до особистого життя і професійних проєктів, якими можна займатися, незважаючи на вихідні. Те, якій сфері їм потрібно приділити особливу увагу, представники знака прекрасно знають самі, оскільки в кожного з них вона своя, а от об’єднає їх у цьому разі необхідність спрямувати на розв’язання важливих для їхніх питань усю наявну в них енергію, якої буде багато. І тут дуже важливо не дозволити їй керувати собою, що цілком може трапитися, а взяти її у свої руки.

Терези

Терези цілком можуть потрапити до розряду головних щасливчиків зодіакального кола, до яких зірки нинішніми вихідними виявляться особливо прихильними. Успіх супроводжуватиме представників знака в усьому, але особливу увагу їм усе-таки слід звернути на події, що відбуваються в особистому житті. Водночас абсолютно неважливо, чи перебувають вони з кимось у стосунках, чи тільки шукають людину, яку могли б покохати, оскільки в першому разі на них чекає перезавантаження наявних особистих обставин, а в другому — довгоочікувана зустріч, яка миттєво — і надовго — змінить їхнє життя на краще.

Водолій

Водоліям зірки радять запам’ятати — а ще краще, записати — все, що їм насниться нинішньої ночі, оскільки побачене стане для них важливою — як життєвою, так і професійною — підказкою. Можливо, зрозуміти її сенс і, тим паче, застосувати нові знання на практиці, вдасться не одразу, але згодом стане зрозуміло, що їм — у буквальному сенсі слова — немає ціни. Особливо важливими вони стануть для представників знака, які займаються творчістю: їм вдасться знайти таке застосування своїм креативним здібностям, що дасть змогу їм прославитися і непогано заробити.

Читайте також:

