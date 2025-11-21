Гороскоп / © Credits

Субота, 22 листопада, день енергетичного переламу, перша половина якого не схожа на другу: зранку вона матиме різко негативний характер.

До обіду краще ні з ким не зустрічатися і якомога менше спілкуватися з оточенням — особливо якщо йдеться про людей, які нам дорогі. На щастя, вже в післяобідню пору «хмари» почнуть розсіюватися, тоді й можна повернутися до заходів, відкладених на початку дня.

У цей час можна аналізувати ситуацію, що склалася в житті, й ухвалювати важливі рішення, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, за винятком фінансової — пов’язані з нею питання в цей час краще не чіпати.

Неділя, 23 листопада, перша в місячному календарі доба, коли добро і зло починають протистояти одне одному. Щоправда, оскільки ні те, ні інше начало поки що не увійшло у повну силу, завдати сильної шкоди — як собі, так і нам, — пов’язаний із темним боком негатив не зможе. Проте кожен учинок, який ми зробимо в цей час, так чи інакше відіб’ється на нашому житті, а, отже, краще нічого не зробити, ніж припуститися помилки.

Кому пощастить у цей непростий, але цікавий час?

Рак

Ракам зірки радять бути готовими до зустрічі з людиною, яка має стосунок до їхнього минулого, яка — за всієї своєї вірогідності — виявиться для представників знака несподіваною. Головне — не покладати на неї особливих надій: найімовірніше, зрушити стосунки з умовної «точки замерзання» жодній зі сторін не вдасться, але дозу приємного в усіх сенсах спілкування світила обіцяють зі стовідсотковою впевненістю, а це вже чимало.

Лев

Левам, які напередодні отримали енну суму грошей, незважаючи на необхідність розумної економії, не лише можна, а й потрібно вирушати на закупи, особливо якщо вдасться приурочити шопінг до другої половини дня в суботу. Представникам знака вдасться не лише відшукати саме те, що їм конче потрібно, а й значно заощадити — незважаючи на стабільне фінансове становище, розумне споживання зайвим не буде.

Риби

Риби — особливо ті з них, хто останнім часом встиг забути про особисте життя — зрозуміють, що поквапилися, — у зірок на представників знака в цьому сенсі великі плани. Приємні події саме в цій сфері в житті кожного з них програються по-своєму: одні тільки зустрінуть кохану людину, інші підійдуть до кульмінаційної точки стосунків — їхнього офіційного оформлення, але в будь-якому разі події, які відбуваються, матимуть величезне значення.

