ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 23–24 серпня

Нинішні вихідні — 23 і 24 серпня — випадають на перші дні місячного місяця, що настає, а це означає, що відпочинок у жодному разі не має бути активним — енергії для різких рухів нам не вистачить.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 23 серпня, день, коли потрібно звести активну діяльність, хоч би якої сфери життя вона стосувалася, до мінімуму. Натомість у цей час можна робити те, за що нам зазвичай докоряють, — витати в хмарах, тобто будувати плани на майбутнє — як найближче, так і віддалене — і… мріяти.

Уявляючи своє майбутнє, дуже важливо приділити максимум уваги навіть найдрібнішим — і, здавалося б, незначним — деталям, у такому разі наші мрії обов’язково набудуть реальних рис упродовж місячного циклу, який розпочинається, а, можливо, і найближчим часом.

У першу половину неділі, 24 серпня, бажано продовжувати процес довгострокового планування, уточнюючи й доповнюючи картину приємних професійних і життєвих змін новими рисами та нюансами. Післяобідній час сприятливий для того, щоб почати втілювати свої мрії в життя, головне — не поспішати, а робити все поступово, поетапно й розмірено.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують помиритися з людиною, з якою вони — винятково через власну дурість — посварилися і вже досить тривалий час перебувають у сварці. Оскільки провина в тому, що трапилося, цілком і повністю лежить на представниках знака, то й налагоджувати стосунки необхідно їм самим. Утім, гарна новина для них полягає в тому, що їхній друг давно готовий про все забути й почати спілкуватися з чистого аркуша, тож досить зробити крок назустріч — і все залагодиться.

Стрілець

Стрільцям, які стурбовані розв’язанням складних матеріальних питань, зірки радять поглянути на наявну проблему під новим — несподіваним для представників знака — кутом зору. Можливо, замість ще однієї — третьої або четвертої за рахунком — роботи є сенс замислитися над пасивним джерелом доходу, наприклад, здаванням в оренду квартири або просуванням свого хобі, яке, ставши бюджетоутворювальним заняттям, окрім задоволення, принесе гроші.

Козоріг

Козорогам, які навіть у вихідні прагнуть виконати — і перевиконати — свою трудову норму, нинішніми вихідними бажано відмовитися від роботи і присвятити час — або хоча б певну його частину — відпочинку. Але навіть, здавалося б, повністю відмежувавшись від думок про новий проєкт, який вони мріють отримати, підсвідомо вони «проганятимуть» усі можливі варіанти досягнення мети найкоротшим та найефективнішим шляхом і досягнуть успіху в цьому.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie