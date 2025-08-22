Гороскоп / © Credits

Близнята Стрілець Козоріг

Субота, 23 серпня, день, коли потрібно звести активну діяльність, хоч би якої сфери життя вона стосувалася, до мінімуму. Натомість у цей час можна робити те, за що нам зазвичай докоряють, — витати в хмарах, тобто будувати плани на майбутнє — як найближче, так і віддалене — і… мріяти.

Уявляючи своє майбутнє, дуже важливо приділити максимум уваги навіть найдрібнішим — і, здавалося б, незначним — деталям, у такому разі наші мрії обов’язково набудуть реальних рис упродовж місячного циклу, який розпочинається, а, можливо, і найближчим часом.

У першу половину неділі, 24 серпня, бажано продовжувати процес довгострокового планування, уточнюючи й доповнюючи картину приємних професійних і життєвих змін новими рисами та нюансами. Післяобідній час сприятливий для того, щоб почати втілювати свої мрії в життя, головне — не поспішати, а робити все поступово, поетапно й розмірено.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують помиритися з людиною, з якою вони — винятково через власну дурість — посварилися і вже досить тривалий час перебувають у сварці. Оскільки провина в тому, що трапилося, цілком і повністю лежить на представниках знака, то й налагоджувати стосунки необхідно їм самим. Утім, гарна новина для них полягає в тому, що їхній друг давно готовий про все забути й почати спілкуватися з чистого аркуша, тож досить зробити крок назустріч — і все залагодиться.

Стрілець

Стрільцям, які стурбовані розв’язанням складних матеріальних питань, зірки радять поглянути на наявну проблему під новим — несподіваним для представників знака — кутом зору. Можливо, замість ще однієї — третьої або четвертої за рахунком — роботи є сенс замислитися над пасивним джерелом доходу, наприклад, здаванням в оренду квартири або просуванням свого хобі, яке, ставши бюджетоутворювальним заняттям, окрім задоволення, принесе гроші.

Козоріг

Козорогам, які навіть у вихідні прагнуть виконати — і перевиконати — свою трудову норму, нинішніми вихідними бажано відмовитися від роботи і присвятити час — або хоча б певну його частину — відпочинку. Але навіть, здавалося б, повністю відмежувавшись від думок про новий проєкт, який вони мріють отримати, підсвідомо вони «проганятимуть» усі можливі варіанти досягнення мети найкоротшим та найефективнішим шляхом і досягнуть успіху в цьому.

