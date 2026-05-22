Субота, 23 травня, символом якого є птах Фенікс, який відроджується з вогню, — час випробувань, пройшовши через які ми трансформуємося, набуваючи нових якостей, стаємо сильнішими, розумнішими й щасливішими.

Будь-які нерозв’язані раніше завдання — у вихідний вони, найімовірніше, стосуватимуться особистого життя — знову постануть перед нами на повен зріст, тому дуже важливо вжити заходів для їх врегулювання.

Можна — і потрібно — порозумітися з близькими людьми, обговорюючи питання, що заважають налагодженню стосунків — цього дня обидві сторони будуть налаштовані на конструктив і пошук консенсусу.

Від фізичного навантаження в цей час потрібно відмовитися — заняття спортом і трудомістке прибирання перебувають під забороною, це чи не єдиний у місячному календарі день, коли можна вести малорухливий — сидячий — спосіб життя.

Неділя, 24 травня, один із найскладніших днів місяця, коли активізуються сили зла, здатні завдати нам серйозної шкоди. Уникнути негативного впливу можна, дослухавшись до рекомендацій зірок, які радять, незважаючи на вихідний, виявити підвищену обережність: якнайменше спілкуватися з іншими людьми та — за можливості — не залишати стін свого дому.

Вдалими виявляться заняття творчістю і спортом — щоправда, робити це потрібно без зайвого ентузіазму.

Кому пощастить у такий — доволі складний і незвичний — час?

Телець

Тельці зможуть нарешті втілити в життя свою мрію, яка не дає їм спокою вже доволі давно: продати або купити — а, можливо, зробити одночасно те й інше — нерухомість. Для когось із представників знака це буде нова квартира більшого розміру або поліпшеного планування, для когось — будинок за містом, у лісі або біля водойми.

Представникам знака вдасться відшукати саме той варіант, який влаштовуватиме їх за всіма статтями, а ось офіційно оформляти угоду в цей час небажано, втім, у вихідні, коли всі нотаріальні контори зачинено, їм це і не вдасться — доведеться дочекатися понеділка.

Діва

Дівам, які давно збираються вирушити за кордон — як у справах, так і відпочити, — у ці дні можна не тільки розробляти план своєї подорожі, а й домовлятися з партнерами, від яких залежить сприятливе вирішення всіх питань за кордоном.

Результатом таких контактів стануть домовленості про довготривалу співпрацю з іноземними колегами, що дасть змогу вийти на абсолютно новий професійний — і фінансовий — рівень, на який представники знака — через свою старанність і копітку роботу — заслужили вже давно, тож зволікати не варто.

Водолій

Водолії — особливо ті з них, хто нещодавно змінив постійне місце свого проживання, — можуть розраховувати на те, що їхнє особисте життя дуже швидко змінитися на краще. Щоправда, насамперед це стосуватиметься тих, чий переїзд був пов’язаний, зокрема, і з розставанням із близькою людиною, з якою їх пов’язували довготривалі близькі стосунки.

Нове знайомство спочатку може здатися випадковим, але досить швидко стане зрозуміло, що зустріч, яка відбулася, закономірна, вона матиме серйозні — і приємні — перспективи. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака максимально уважно поставитися до появи в їхньому житті нової людини.

