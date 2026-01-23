Гороскоп / © Credits

У суботу, 24 січня, енергією, якої буде більш ніж достатньо, необхідно розпоряджатися вкрай ощадливо, тоді її вистачить на все, що заплановано — переважно йтиметься про побутові та домашні справи.

Цілі, які ми ставимо перед собою, необхідно ретельно фільтрувати, відсіваючи другорядні й залишаючи першочергові.

Висловлюючи побажання, необхідно продумувати кожне своє слово — велика ймовірність того, що вони збудуться, але бумеранг не змусить на себе довго чекати. 25 січня — час, коли в житті кожної людини відбуваються перетворення, насамперед такі, що стосуються її духовного стану.

Ми входимо в нього одними, а виходимо — зовсім іншими, до того ж, як правило, результатом ми завдячуємо не зовнішнім силам, а винятково собі самим. Будь-які вчинки, які доведеться зробити, необхідно ретельно продумувати, інакше краще взагалі нічого не робити. Кому пощастить у такий цікавий час?

Рак

Ракам зірки наполегливо рекомендують згадати про категоричний імператив Канта — тобто, чинити стосовно інших людей так, як вони хотіли б, щоб чинили з ними. Керуватися таким побажанням необхідно завжди, але сьогодні — особливо: якщо представникам знака вдасться це зробити, вони зможуть розраховувати на допомогу й підтримку з боку оточення, якої вони нині так потребують, що дасть їм змогу почуватися в цілковитій безпеці.

Діва

Діви протягом нинішніх вихідних отримають безліч можливостей не тільки вийти з тіні, в якій вони перебували останнім часом, і виявити свої численні таланти та здібності, а й привернути до себе увагу оточення, яке побачить представників знака начебто вперше — з нового, несподіваного боку. Ну, а найголовніше полягає в тому, що результатом цього процесу стануть ситуації, сприятливі для просування вперед у найрізноманітніших сферах життя і діяльності.

Риби

Риби можуть відкрити для себе нову сферу застосувань своїх здібностей, які значно просунуть їх як у професійному, так і у фінансовому плані, що має значення в будь-який час, але в наші дні — особливо. Головне — не пошкодувати часу на ретельне обмірковування обставин, які склалися, воно призведе до чіткого розуміння того, як діяти і в якому напрямі представники знака можуть — і повинні — рухатися далі, до успіху в усьому, чим вони займаються.

