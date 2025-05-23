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Зміст Лев Терези Стрілець

Субота, 24 травня, день духовних пошуків, коли необхідно відмовитися від будь-яких суто фізичних дій, включаючи побутовий клопіт — їх бажано відкласти на кілька днів. Не варто форсувати події, які, як нам здається, ніяк не можуть статися — все відбудеться тоді, коли це буде потрібно, тому треба просто зачекати. Якщо довіритися зіркам та долі, вони візьмуть на себе вирішення наших проблем, і нам нічого не треба буде робити — все вирішиться саме собою, без нашої діяльної участі. Також у цей час необхідно складати плани на майбутнє, чітко формулюючи те, що ми хочемо отримати в результаті, — всі задуми обов’язково втіляться у життя.

Неділя, 25 травня, день чистої і нічим не затьмареної енергетики, коли можна починати діяти, але робити це потрібно з великою обережністю. Від різких рухів — у всіх їхніх сенсах — бажано відмовитися, оскільки вони можуть не найкращим чином позначитися на нашому житті — як нинішньому, так і майбутньому.

Лев

Леви можуть розраховувати на зустріч, яку вони згодом назвуть доленосною, хоча зараз представники знака, найімовірніше, не зможуть зрозуміти її значення до кінця — потрібно, щоб минув час, тільки тоді можна об’єктивно оцінити всі супутні чинники. Поки що бажано просто отримати задоволення від знайомства з людиною, яка виявиться близькою за духом, а це вже має велике значення для кожного з нас.

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Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують дослухатися до порад, які їм дадуть близькі люди — особливо ті, хто старший за них віком. Вихідні — чудовий час для того, щоб зустрітися з родичами, вислухати їхні розповіді та спогади про минуле, завдяки яким вони й дізнаються про дуже важливу для них інформацію. Залишиться лише вирішити, як правильно її використати.

Стрілець

Стрільці, які отримали напередодні необхідну їм суму грошей, зможуть з її допомогою вирішити важливу проблему, яка докучала їм тривалий час. Головне — скористатися такою чудовою можливістю, щоб значно полегшити собі життя, добре, що зараз зробити це буде легко і просто, а це вже чимало. До того ж, представникам знака варто порадіти, що скруту, що набридла, можна подолати за допомогою грошей.

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