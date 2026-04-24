ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1674
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 25–26 квітня

Нинішні вихідні, 25 і 26 квітня, принесуть цілий спектр емоцій, починаючи від відвертого негативу і закінчуючи позитивом, що охоплює всі сторони життя, тому можна сказати, що нудьгувати нам не доведеться.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 25 квітня, один із найскладніших днів місячного календаря: його негативна енергетика зумовлена гульнею сил зла, що вийшли на поверхню. Від серйозних справ, навіть якщо вони стосуються домашніх клопотів, краще відмовитися — домогтися в них успіху не вдасться, тому зірки радять перенести їх на неділю — продуктивний в усіх сенсах день.

Небажано також без нагальної потреби виходити з дому, якщо ж можливості залишитися в ньому немає, потрібно дотримуватися обережності: не брати з собою великі суми грошей, не надягати дорогі прикраси, ніде не затримуватися допізна.

У спілкуванні з оточенням необхідно виявляти терпіння і доброзичливість, що ж до чужих недружніх випадів, то краще не звернути на них увагу, аніж встрягти в конфлікт, що може мати небажані наслідки. Говорити теж треба менше, оскільки будь-які, навіть найневинніші наші висловлювання, можуть бути сприйняті неправильно і неадекватно.

Неділя, 26 квітня, відрізняється від суботи, як небо від землі: у цей час можна братися за будь-які — навіть дуже складні — справи, але тільки в тому разі, якщо людина активно діятиме, а не чекатиме, коли все владнається саме собою.

Водночас — і це логічно для вихідного дня — потрібно максимум часу приділити своїй сім’ї, влаштувавши прогулянку, в якій візьмуть участь усі її члени, або спільну вечерю. Також у цей час можна — і потрібно — займатися благодійністю, для якої буде багато приводів і можливостей.

Кому пощастить у цей непростий, але цікавий час?

Телець

Тельцям зірки приготували по-справжньому приємний сюрприз, на який вони останнім часом уже не сподівалися: їм вдасться здійснити купівлю, про яку вони давно мріяли. У кожному конкретному випадку це може бути щось своє, але ставку все ж таки варто зробити на солідне придбання — наприклад, нерухомість, яка може стати джерелом пасивного доходу — для представників цього практичного й заповзятливого знака це може виявитися не лише приємним доважком до заробітної плати, а й приводом для гордості за себе, а це теж має значення.

Діва

Дівам — особливо тим, хто з якоїсь причини досі не знайшов людини, з якою хотів би не тільки спілкуватися, а й жити — варто звернути увагу на нового знайомого, який несподівано з’явився в колі їхнього спілкування. Найважливіше в цьому разі — відмовитися від упередженості, яка властива представникам знака, і не вимагати від нього, щоб він був ідеальним — найімовірніше, це неможливо. До того ж у такому разі необхідно виявити певну частку самокритичності, згадавши про те, що й самі представники знака мають достатню кількість вад і недоліків, а саме: не тільки в них, а й у їхніх родичів.

Водолій

Водолії, незважаючи на вихідні, отримають чудову нагоду реалізувати проєкт, який вони задумали доволі давно, але дотепер — із найрізноманітніших причин — не змогли здійснити. Нині ж для цього складуться сприятливі умови, а кількість зусиль, докладених представниками знака, перейде в якість — саме ту, про яку вони мріяли. Тим не менш, зірки закликають їх не зупинятися на досягнутому, а рухатися вперед, тоді й отриманий результат перевершить всі, навіть найсміливіші, результати, які дотепер здавалися нереальними.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1674
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie