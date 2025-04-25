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Зміст Овен Лев Скорпіон

Субота, 26 квітня, найчистіший і найсвітліший день місячного календаря, коли у світі настає загальна гармонія, яку не можна порушувати ні словом, ні жестом, ні дією. Його енергетика цілюща, але дуже тонка і вразлива, тому поводитися необхідно вкрай обережно — навіть помах крил метелика може в майбутньому призвести до серйозних наслідків, про серйозніші дії й говорити не доводиться.

Неділя, 29 квітня, на противагу суботі є найтемнішим — «диявольським» — днем місячного календаря, темна енергетика якого робить нас беззахисними перед несприятливими конфліктними енергіями. Як правило в такі дні, незважаючи на їхній протилежний енергетичний вектор, астрологи радять якнайменше спілкуватися з оточенням і не залишати стін рідного дому. З одного боку, вихідними залишатися вдома, м'яко кажучи, небажано, з іншого, якщо врахувати різке зниження температури, яке обіцяють синоптики, можливо, це не найгірше проведення часу — вдома завжди є чим зайнятися. Кому пощастить у такий цікавий час?

Овен

Овни можуть розраховувати на солідні грошові виплати, наприклад, забуті ними гонорари, які представники знака вже давно занесли до списку незворотних втрат. Але трапляться ще й приємні сюрпризи, один з яких чекає на них у цей час. Таке покращення матеріального становища уможливлює придбання чогось дуже важливого, на що досі не вистачало коштів, а накопичувати їх не вдавалося — тепер воно стане реальністю.

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Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують помиритися з людиною, з якою вони нещодавно примудрилися посваритися, до того ж винятково через власну необачність. Від того часу представники знака вже неодноразово пошкодували про те, що розлютилися, не маючи для цього достатньо підстав, але не знали, як виправити ситуацію. Нинішні вихідні створять сприятливі умови для примирення та приємного спільного проведення часу.

Скорпіон

Скорпіони, мабуть, єдиний знак зодіаку, на який цими днями чекає романтичне побачення з більш ніж серйозними наслідками — найприємнішими виявиться освідчення в коханні, а, можливо, і пропозиція руки та серця. Втім, тим представникам знака, які не отримають ні першого, ні другого, теж засмучуватися не варто — цими днями вони можуть познайомитися з людиною, яку згодом з упевненістю назвуть своєю долею.

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