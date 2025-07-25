Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Близнята Стрілець Козоріг

Субота, 26 липня, особливо перша половина дня, буквально пронизана негативом, який може підштовхувати людей, включно з найдоброзичливішими і найспокійнішими, до неадекватних вчинків, сварок і скандалів. Потрібно уникати з’ясування стосунків, фінансових витрат, фізичного навантаження — особливо зранку, у післяобідній час можна поступово повертатися до звичного режиму існування. Проте, навіть у цей час краще відмовитися від відвідування салонів краси — замість поліпшення зовнішнього вигляду, на яке логічно сподіватися в такому разі, можна отримати протилежний результат. Важливо також уважно поставитися до свого здоров'я: навіть на незначне нездужання потрібно звернути увагу, це допоможе запобігти проблемам, ймовірним у майбутньому.



Неділю, 27 липня, потрібно провести під знаком сім'ї — саме в цей час потрібно не тільки спілкуватися з тими, хто перебуває з нами поруч зараз, але і подумки звертатися за допомогою до представників свого роду — навіть тих, хто пішов в інші світи задовго до нашого народження. До речі, в ніч проти неділі вони можуть з'явитися у снах, «повідомивши» важливу інформацію — не варто її ігнорувати.



Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують максимально терпляче ставитися до слабкостей близьких людей, навіть якщо вони, як може здатися представникам знака, наполегливо випробовуватимуть їхнє терпіння. Насправді це, звісно, не так, а щоб зрозуміти, в чому причина такої поведінки, треба проявити до них більше уваги. Зробивши це, вдасться не лише порозумітися на цей конкретний момент часу, а й значно налагодити стосунки з рідними і близькими в майбутньому.

Стрілець

Стрільцям необхідно уважно спостерігати за подіями, які відбуватимуться з ними в цей час, — жодна з них, хоч би якою несподіваною вона здавалася, не стане випадковою, кожна визначена вчинком, який ми скоїли в минулому, як давньому, так і найближчому. Але головним є те, що — завдяки тому, що відбувається, — саме в ці дні можуть розв’язатися серйозні — життєві або професійні — питання, причому без зусиль — самі по собі.

Реклама

Козоріг

Козороги, які — як і завжди — незважаючи на вихідний, будуть зосереджені тільки на роботі, важливо звертати увагу на факти, що стануть їм відомими в цей час, хоч би якими незначними вони на перший погляд не видалися. Цілком можливо, що один із них дасть змогу знайти новий підхід до розв’язання старого — вже неабияк обридлого — ділового питання, що дасть змогу досягти успіху як у професійній, так і у фінансовій сфері.

Читайте також: