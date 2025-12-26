Гороскоп / © Credits

Суботу, 27 грудня, астрологи називають «днем квантового стрибка»: кількість зусиль, яких ми докладали для розв’язання того чи того питання, нарешті перейдуть у якість, подарувавши нам нову — приємнішу, цікавішу і навіть святкову — реальність.

Можна і потрібно переосмислювати скоєні вчинки і водночас хвалити себе за успіхи й аналізувати помилки, без яких ніхто обійтися не може. Енергії дня також дадуть змогу тверезо оцінити свої можливості й ресурси, і вирішити, які завдання до снаги, а які поки що краще відкласти на деякий час.

Неділя, 28 грудня, день, коли людьми опановує темна енергетика, що призводить до злості, дратівливості й агресії. У цей час потрібно якомога менше спілкуватися з оточенням та з обережністю витрачати гроші — бажано тільки на найнеобхідніші закупи. Відповідь на важливе запитання сьогодні може прийти до вас уві сні, тому будь-яке сновидіння вимагає серйозної уваги і грамотного тлумачення.

Кому пощастить у цей час?

Рак

Ракам бажано витратити вихідні, так би мовити, за їхнім прямим призначенням — тобто, на відпочинок. Особливо це стосуватиметься неділі, але й суботу теж не варто присвячувати домашнім клопотам — їх у представників знака напередодні свята і так буде більш ніж достатньо. Саме час відновити сили, які стануть у пригоді для того, щоб перетворити свій дім на ідеальне місце для зустрічі Нового року, а для цього їм доведеться багато часу провести за прибиранням і готуванням.

Лев

Левам цими днями — на те вони й вихідні — зірки радять зустрітися з друзями, особливо з тими, кого вони давно не бачили. У фіналі року можна буде разом із ними не тільки підбити підсумки минулих дванадцяти місяців, а й поділитися своїми планами на майбутнє. На останні важливо звернути особливу увагу, оскільки все, що буде задумано в цей час, має всі шанси на успішне втілення в життя — як кажуть у таких випадках, казка отримає всі шанси на те, щоб стати дійсністю.

Риби

Риби цими днями зможуть почати життя з чистого аркуша або відкрити нову його сторінку — тут уже кому яка метафора більше до вподоби. Події нинішніх вихідних на перший погляд не видадуться представникам знака значущими, оскільки їхній істинний сенс вони зрозуміють, як це часто буває, — тільки за певний час. А поки що достатньо ставитися до всього, що відбувається, із максимальною увагою — не можна проґавити щасливого шансу, який підкине доля.

