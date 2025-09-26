Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 27–28 вересня

Гороскоп на вихідні / © Credits

У суботу, 27 вересня, нас може накрити потужний потік космічної енергії, якою, незважаючи на всю її силу, необхідно розпоряджатися ощадливо: не варто витрачати все й одразу, певну частину бажано відкласти на потім.

Особливо небезпечно відчути всесильність і, як наслідок, вседозволеність — до добра розуміння, що «схопив бога за бороду», ще нікого не доводило, особливо якщо воно — як цього дня — є хибним.

Найкращим заняттям для такого дня буде творча самореалізація, а також активний відпочинок: можна займатися спортом, брати участь у піших екскурсіях, плавати й навіть танцювати — заради цього непогано було б навіть записатися до відповідної студії.

Неділя, 28 вересня, — день, коли людина змінюється зсередини, переосмислюючи своє попереднє життя — або хоча б деякий його період, робить висновки, розмірковує над тим, як виправити ситуацію, якщо вона підлягає виправленню. Попри вихідний, не можна нічого не робити — потрібні посильні навантаження, зокрема й спортивні — так, активні види спорту можна замінити йогою або скандинавською ходьбою. Кому пощастить у цей час?

Рак

Ракам, які дуже не люблять залишати свій дім у будь-який час і — особливо — у вихідні дні, зірки радять вийти з зони комфорту та вирушити «у світ»: до театру, на концерт або на центральну площу міста, де завжди багато людей. Саме там представники знака — передусім ті з них, хто наразі з якоїсь причини самотній — можуть зустріти людину, яка посяде серйозне місце в їхньому житті, головне — не проґавити такий — щасливий — шанс.

Терези

Терези зможуть змінити своє життя на краще самою лише силою слова, і це не казка й не фантазії. Позитивна енергія цього часу сприятиме практично миттєвій матеріалізації будь-яких висловлювань. Саме тому представникам знака дуже важливо думати про те, що вони кажуть, щоб згодом не нарікати на те, що вони, висловивши своє бажання вголос, отримали зовсім не те, про що мріяли, або й дещо зовсім протилежне.

Козоріг

Козороги в нинішні вихідні можуть почати своє життя з чистого аркуша, збудувавши його так, як їм потрібно, і позбувшись водночас усього, що заважає їхньому щастю. Щоправда, для цього їм — хочуть вони того чи ні — доведеться визнати, що останнім часом вони багато робили неправильно, що для представників цього — доволі впертого — знака буде не так просто зробити. Зате якщо їм вдасться подивитися правді у вічі, вони відчують полегшення і зрозуміють, як діяти далі.

