Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 28–29 березня

Нинішні вихідні, 28 і 29 березня, час потужної космічної енергії, яка ускладнює пасивне проведення часу, зате вітаються активні дії.

Субота, 28 березня, день, коли можна братися за роботу над будь-якими — але обов’язково грандіозними — справами, які вихідного дня, найімовірніше, стосуватимуться дому та побуту. Вирішення дрібних і незначних завдань краще залишити осторонь: займатися ними — однаково, що стріляти з гармати по горобцях.

Також наша діяльність у цей час обов’язково має стосуватися нових і творчих проєктів, будь-яка руйнація є категоричним табу. Можна ухвалювати важливі рішення і спілкуватися з людьми з оточення — тут вдасться досягти взаєморозуміння з будь-якого питання. Відпочинок у цей час має бути активним, включно із заняттями спортом, пішими прогулянками й екскурсіями, а от від поїздок і подорожей краще відмовитися — успішними вони не стануть.

У неділю, 29 березня, космічна енергія, приплив якої ми відчули напередодні, продовжить прибувати, але поводитися з нею потрібно максимально обережно, інакше вона вирветься з-під контролю і не лише не допоможе у здійсненні важливих справ, а й ускладнить їх. Зате якщо взяти її до рук, можна буде досягти приголомшливих результатів у всіх сферах життя.

Для нових починань час несприятливий, але можна — і навіть потрібно — завершувати справи, розпочаті напередодні. Варто також утриматися від ухвалення важливих рішень і великих закупів.

Кому пощастить у такий — у всіх сенсах перспективний — час?

Рак

Раки — після серйозних випробувань, які вони пережили останнім часом — отримають перепочинок, який дасть їм змогу не тільки забути про проблеми, що пішли в минуле, а й як слід відпочити. Водночас той факт, що на це вони матимуть лише вікенд, абсолютно не применшує значення часу для релаксу і відновлення сил. Зірки радять представникам знака — звісно, якщо це буде можливим, зняти номер у заміському пансіонаті або провести вихідні в заміському будинку чи на дачі. Свіже повітря, активний спосіб життя, гарні краєвиди зроблять з ними справді справжнє диво.

Діва

Дівам не варто нескінченно переживати з приводу розставання з близькою людиною, що сталося вже доволі давно, але досі не залишає їх у спокої. Можливо, їм варто використати тактику, яку називають «вибивати клин клином», відповівши на знаки уваги когось зі свого оточення. Найімовірніше, ця людина привертає їх доволі давно, але представники знака з якоїсь — лише їм відомої — причини вважали за краще її не помічати. Перше ж побачення, що станеться у цей час, покаже, що вони геть даремно лишалися байдужими.

Водолій

Водолії, які переїхали не тільки до іншої країни, а й, можливо, на інший континент, учергове зможуть почати своє життя з чистого аркуша. Головне — налаштуватися на те, що можливості, які відкрилися перед ними, створюють чудові перспективи, а, отже, прикро буде проґавити хоча б одну з них. На допомогу представникам знака — утім, як і завжди, прийдуть їхні креативні здібності й уміння дивитися на речі під несподіваним кутом зору. Під їхнім впливом вони зможуть ухвалити рішення, до яких не додумалися б інші, і досягти успіху в усьому.

