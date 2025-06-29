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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29k
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 28-29 червня

Нинішні вихідні — 28 та 29 червня — непростий час, який не підходить для легкого та “порожнього” дозвілля, але це не означає, що його не можна використовувати для повноцінного — нехай і своєрідного — відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 28 червня, вважається першим несприятливим днем місячного циклу, що розпочався — його характеризує протистояння добра і зла, втім, не дуже активне, що робить час відносно безпечним. Проте, можливі ситуації, в яких доведеться усвідомити для себе, на чиєму боці — світла чи темряви — ми перебуваємо, пам'ятаючи водночас про відповідальність такого вибору. Також сьогоднішній день має безпосередній стосунок до роду, з якого походить кожен з нас, тому можна зустрічатися з живими родичами і згадувати тих, хто вже покинув цей світ, а в разі необхідності і звертатися до них за допомогою.

Неділя, 29 червня, день, коли життя, не давши нам навіть отямитися, може різко змінити свій хід. Можливо, події спочатку не здадуться стрімкими — навпаки, все буде розвиватися за звичним сценарієм, але наслідки вони можуть мати найнепередбачуваніші, тому потрібно максимально уважно поставитися до того, що відбувається.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнята зможуть зрозуміти, що, незважаючи на складний час, який ми всі переживаємо, життя триває, а отже, в ньому є місце радості і святам — хай навіть і не таким галасливим і масштабним, як у довоєнний час. Привід для урочистостей може бути різним — для кожного з представників знака він стане своїм, але відчуття повноти життя і задоволення від подій, що відбуваються в цей час, виявиться спільним для всіх, так що варто дати собі можливість перевести дух і відпочити від сучасних реалій.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на найромантичніші вихідні — якщо не у всьому житті, то за останні кілька років — точно. Святом вони будуть зобов'язані близькій людині, яка вирішить, що в житті має бути місце приємним сюрпризам, і візьметься таке організувати. Представникам знака залишиться тільки з вдячністю сприйняти все, що їм презентують — як у прямому, так і переносному значенні, і в жодному разі — є в них така звичка — не критикувати свого партнера за те, що він, на їхню думку, щось зробив не так.

Риби

Риби нарешті зможуть здійснити те, про що мріяли щонайменше попередні пів року — відпочити. Водночас абсолютно неважливо, куди саме вони підуть чи поїдуть, як, втім, і те, що їхній відпочинок виявиться нетривалим — цих двох днів їм цілком вистачить для того, щоб повністю відновити сили, до того ж не лише фізичні, а й моральні. Позитивна енергетика нинішніх двох днів буде настільки потужною, що представникам знака здасться, ніби цей вікенд тривав цілий місяць.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29k
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