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Зміст Лев Терези Стрілець

Субота, 29 березня, дуже неоднозначний — і нерівнозначний — день, протягом якого настрій змінюватиметься, переходячи від різко негативного до позитивного. Перша половина дня не обіцяє нічого гарного: спалахи негативної енергії виявляться настільки сильними, що не найкращим чином вплинуть не лише наш настрій і стан, а й на наше життя загалом. У цей час потрібно скоротити спілкування з оточенням — особливо негативно налаштованими людьми, а ще краще — взагалі не залишати стіни свого дому.

До вечора бешкет космічних енергій — і емоційні сплески кожного з нас — заспокояться, але на зміну прийдуть втома та апатія, які теж не сприяють активній діяльності, навіть якщо вона стосуватиметься відпочинку.

У такому ж режимі мине і неділя, 30 березня, цей час треба присвятити пасивному відпочинку, роботі над зробленими в попередній період часу та складати плани на майбутнє — їх вдасться втілити у життя без особливих зусиль.

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Лев

Леви, які вже тривалий час перебувають у сварці з близькою до них людиною, знайдуть спосіб примиритися, не втративши водночас своєї гідності — або того, що вони під цим словом розуміють. Головне для них цими днями — не встрявати в новий конфлікт, який буде новим витком протистояння: вийти з нього на новому етапі виявиться набагато складніше, ніж це було досі, тож обережність понад усе.

Терези

Терези, незважаючи на вихідні дні, можуть отримати гарну новину, яка безпосередньо стосуватиметься їхнього кар’єрного зростання, а це означає, що саме час їм подумати про тактику і стратегію, яку вони розвиватимуть на новому місці. Енергії цього часу сприятимуть логічному мисленню та об’єктивному погляду на проблеми, що існують на цей момент у роботі, що дозволить їх досить швидко та успішно вирішити.

Стрілець

Стрільцям, незважаючи на вихідний, вдасться вирішити важливе — найімовірніше, фінансове — питання, яке останнім часом неабияк затьмарювало їхнє існування. Відчуття душевного спокою, яке на них зійде, неможливо переоцінити: представники знака вперше за довгий час зможуть заснути спокійно, не мучачись від тривожних думок і не страждаючи від неприємних снів, а це дорого вартує.

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