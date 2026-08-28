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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків Зодіаку пощастить у вихідні 29–30 серпня

Ці вихідні, 29–30 серпня, припадають на не найлегші дні місячного календаря, тому наша поведінка в цей час вимагатиме передбачливості та обережності, і тоді нам вдасться пережити їх без втрат.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 29 серпня, — день, коли навіть найвпевненіші люди не завжди можуть протистояти чужому — недоброму — впливу, якому необхідно протистояти, задіюючи характер і силу волі. Не варто довіряти людям, чия щирість і добрі наміри викликають у нас хоч якийсь — навіть мінімальний — сумнів.

Також важливо пам’ятати: усе, що трапиться цього дня — недарма його символом є дзеркало — зумовлено нами самими, а події, що відбуваються, — наслідок наших власних вчинків. Більше того, вони характеризують нашу особистість, тому, проаналізувавши їх, можна дізнатися про себе багато цікавого. Наприклад, люди, які розлютять нас цього дня, найімовірніше, є предметом нашої заздрості, хоч ми самі собі в цьому й не зізнаємося.

Неділя, 30 серпня, — день важкої, напруженої й навіть небезпечної енергетики, коли дуже важливо бути обережним у будь-якій ситуації, яка може нести в собі навіть потенційну загрозу, не кажучи вже про реальний ризик. Обережними потрібно бути не тільки в діях, але й у висловлюваннях: одне необережне слово може викликати гнів людини, до якої воно адресоване, тому потрібно думати, що, як і кому говориш.

Як у суботу, так і в неділю бажано менше спілкуватися з оточуючими — особливо з малознайомими та незнайомими людьми — і постаратися не виходити з дому, хоча в останні літні вихідні це буде непросто. Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Телець

Тельцям — особливо тим представникам цього знака, які давно не відпочивали — при першій же нагоді слід вирушати в подорож, причому бажано їхати якомога далі — найкраще за кордон.

Відновити моральні та фізичні сили вдасться, змінивши «краєвид» за вікном, а рух — у поїзді, автомобілі чи автобусі — відверне увагу від нав’язливих думок. Подорож також може принести несподіване й дуже приємне знайомство. Людина, яка зустрінеться на шляху, зовсім не обов’язково змінить особисте життя в романтичному напрямку, але другом цілком може стати.

Водолій

Водоліям, яким доведеться підготуватися до прийому гостей, що вирішили саме в цей час завітати до них у гості, доведеться докласти зусиль, щоб прийняти їх на найвищому рівні. Але, незважаючи на безліч завдань, які їм доведеться вирішити, вони виявляться приємними, а це не дозволить перевтомитися, як це сталося б у будь-якому іншому випадку.

Ну, а сама зустріч перевершить усі очікування представників цього знака: з друзями, яких вони давно не бачили, є про що поговорити — за цей час накопичилося багато новин і одкровень, якими потрібно поділитися.

Риби

Для співробітників, які після — тривалого чи короткого — літнього відпочинку знову беруться до роботи, керівництво підготувало приємний сюрприз — нову посаду або перспективний проєкт і, як наслідок,

Радість від цієї приємної новини, яку вони, найімовірніше, отримають напередодні, слід поєднати з відповідальним ставленням до перспектив, що відкриваються. Ці вихідні — чудовий час для того, щоб підготуватися до змін у роботі: намітити перші кроки на новому шляху, визначити пріоритети та відокремити їх від завдань, які можна відкласти на деякий час.

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