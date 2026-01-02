Гороскоп / © Credits

Субота, 3 січня, — досить складний день, коли сили зла, що вирвалися назовні, можуть опанувати навіть найдобрішу і найпоряднішу людину, зробивши її злою, заздрісною і навіть підлою.

Боротися з такою маною кожен зможе тільки самостійно — ніхто не в змозі буде впоратися з чужими проблемами, оскільки в усіх вистачатиме своїх, зате, подолавши всі перешкоди, ми зможемо пишатися собою. Спілкування з оточенням бажано скоротити до мінімальної межі — у такому разі і сваритися ні з ким не доведеться, якщо ж не дослухатися до цієї поради, можна встрягти в небажаний і тривалий конфлікт.

Неділя, 4 січня, день абсолютної світової гармонії, яку не можна порушувати нічим — ні різкими діями, ні гучними словами, ні негідними думками — за все це рано чи пізно доведеться відповідати.

Бажано проводити прибирання в оселі, очищаючи її як на фізичному, так і на ментальному рівні, для чого потрібно використати магічну силу вогню — зірки радять обійти оселю з запаленою свічкою або обкурити її ладаном. Можна займатися доброчинністю, віддаючи свої речі та надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує. Як у суботу, так і в неділю, незважаючи на різну — негативну й позитивну — енергетичну спрямованість, не варто без зайвої потреби покидати стіни своєї оселі.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Діва

Дівам зірки приготували сюрприз, який може повністю перевернути їхнє особисте життя, незалежно від того, в якому становищі вони перебувають наразі — є людьми сімейними чи самотніми. Зустріч із людиною, яку вони давно не бачили, але водночас так і не змогли забути, виявиться настільки ж несподіваною, настільки ж і приємною, та ще й із позитивними, далекосяжними наслідками — головне, не проґавити шансу і дати знову розгорітися почуттям, які весь цей час дрімали під шаром «попелу».

Терези

Терези зможуть отримати в подарунок від коханої людини те, про що давно мріяли, часто натякали на необхідність саме цього презенту і вже вирішили, що таке підношення їм не світить. Виявиться, що тривога була марною: їхнє бажання давно зафіксоване, а затримка спричинена тим, що придбати бажаний предмет вдалося далеко не одразу — у магазинах просто не було того, що повністю відповідало б загаданому бажанню представників знака — тепер же воно знайшлося.

Водолій

Водолії отримають довгоочікувану звістку, яка докорінно змінить їхнє життя на краще. Найімовірніше, вона буде пов’язана з можливістю — в деяких випадках і необхідністю — переїзду до іншого міста, а, можливо, й іншої країни. І поїдуть туди представники знака не в ролі туристів — на них чекає робота на фірмі, колектив якої радо прийме такого цінного фахівця. Тож їм можна братися за збирання: спакувати валізу в такому разі — справа непроста.

