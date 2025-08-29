Гороскоп / © Credits

Субота, 30 серпня, день переосмислення й оцінки своїх вчинків — як у професійній, так і в особистій сфері. Можна проводити «роботу над помилками», робити висновки й визначати нові мету та завдання. Тим, хто стурбований своєю кар’єрою, зірки рекомендують трохи пригальмувати: зараз зусилля успіхом не увінчаються, тож потрібно взяти таймаут і накопичити потрібні для роботи сили — як фізичні, так і моральні, що у вихідний день є більш ніж логічним.

Неділя, 31 серпня, один із найскладніших днів місячного календаря — у цей час особливо активними стають сили зла, жертвою яких може стати кожен із нас, а щоб цього не сталося, потрібно виявити обережність. У жодному разі не можна ризикувати — велика ймовірність травм і фінансових втрат, тому бажано не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, а ще ліпше — й узагалі залишитися вдома. Кому пощастить у такий — непростий — час?

Лев

Леви цілком можуть розраховувати на прибуток, який прийде з найнесподіваніших джерел — у кожного представника знака він буде своїм: наприклад, їм надішлють давно забутий гонорар, випишуть премію або піднесуть енну суму в подарунок. У будь-якому разі головне — визначитися, для чого використати гроші, які впали на голову. Буде прикро, якщо вони, будучи витраченими на дрібниці, без яких цілком можна обійтися, виявляться буквально викинутими на вітер.

Терези

Терези зможуть домогтися будь-якої поставленої мети, але тільки в тому разі, якщо вона буде реальною, а не фантастичною — відриватися від землі представникам знака в цей час аж ніяк не можна. Незважаючи на вихідні, завдання, які вирішуватимуть представники знака, цілком можуть виявитися професійними. Проте не варто відмовлятися від чудового шансу знайти відповідь на важливе запитання, яке — з великою часткою ймовірності — стане серйозним кар’єрним трампліном.

Водолій

Водолії, нарешті, зможуть забути про сварку, яка вже досить довго отруює їм існування. Найімовірніше, ідеться про близького друга, якого представники знака — можливо, самі того не бажаючи, — образили до глибини душі. Перепросивши його, вони позбудуться серйозного тягаря, що камінням висить у них на душі, а це вже немало. Щоправда, серйозну розмову необхідно приурочити до суботнього дня, у неділю вона навряд чи принесе очікувані результати.

