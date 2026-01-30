Гороскоп / © Credits

Субота, 31 січня, не найлегша місячна доба — у цей час можна зіткнутися з найрізноманітнішими проблемами доведеться представникам усіх знаків зодіаку, тому зірки наполегливо рекомендують не залишати стін свого дому і обмежити спілкування з оточенням, особливо близькими, людьми.

Сварки з останніми особливо небезпечні, оскільки їх не вдасться викреслити з життя, як це можна зробити з незнайомцями, а отже, наслідки конфлікту, що виник, ще довго отруюватимуть стосунки. Утім, якщо сутички з кимось із тих, хто перебуває поряд, не вдасться уникнути, то йти на неї можна лише з доброю метою: наприклад, відновлення справедливості та захисту тих, кого даремно образили.

Неділя, 1 лютого, день світової гармонії, протягом якого дуже важливо уникати крайнощів і дотримуватися поміркованості в усьому — починаючи від харчового раціону і закінчуючи виявом почуттів. Складаючи плани на день, також дуже важливо пам’ятати про необхідність душевного комфорту: якщо якась подія чи вчинок загрожують його порушити, краще від нього відмовитися.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Лев

Левам, які звикли в усьому покладатися тільки на власні сили, цими днями непогано було б звернутися по допомогу до Всесвіту, оскільки самі вони розв’язання проблеми, яка виникла, найімовірніше, не потягнуть. Головне в ситуації, що склалася — поставити запитання всесвітові й трохи зачекати: він обов’язково дасть на неї відповідь. Найімовірніше, вона прийде уві сні, тому до того, що представники знака побачать цими ночами, потрібно поставитися з максимальною увагою, а потім — без тривалого зволікання — діяти.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують очистити свою енергетику, в якій останнім часом накопичилося надто багато негативу. Найімовірніше, у представників є певна річ, яку свого часу їм подарувала недоброзичлива щодо них людина і яка відтоді перебуває в їхньому домі. Якщо їм удасться знайти цей предмет, що зробити нескладно, — він доволі сильно «фонить» — і позбутися його — в житті майже одразу ж почнеться широка біла смуга.

Козоріг

Козорогам, які давно нікуди не виїжджали, не тільки можна, а й потрібно вирушати в найрізноманітніші подорожі, але найкраще особисті. Ті представники знака, метою яких стане романтичне побачення з коханою людиною, яка перебуває далеко від дому, можуть розраховувати на те, що удача буде супроводжувати їх буквально на кожному кроці. Утім, ті, хто поки що не має стосунків, цілком можуть зустріти близьку в усіх сенсах людину саме в цій поїздці, яка виявиться для них доленосною.

