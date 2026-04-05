Субота, 4 квітня, час свят і веселощів, приводи для яких зірки рекомендують знайти навіть у наш — не найпростіший — час. Головне — не сумувати й не журитися, адже зірки, які роблять для нас усе можливе — а інколи й неможливе — можуть вважати це невдячністю й надовго позбавити свого доброго ставлення.

Також дуже важливо — під впливом надмірних позитивних емоцій — не втрачати контролю над своєю поведінкою, оскільки — в разі відмови «гальм» — можна самостійно, без сторонньої допомоги, поставити себе в незручне становище. Обережності важливо дотримуватися щодо алкоголю — утім, уживати його в розумних кількостях треба завжди. Бажано — звісно, за можливості — уникати місць масового скупчення людей — там можна підхопити інфекцію, яка на певний час виведе нас із ладу. День сприятливий для творчості — не бракуватиме геніальних ідей та натхнення, необхідного для їх втілення в життя.

Неділя, 5 квітня, стане першою половиною 18-го місячного дня, який триватиме протягом двох календарних діб і закінчиться тільки в понеділок, 6 квітня. Зазвичай у такий час ми можемо стати жертвою маніпуляцій непорядних людей і, зрадивши себе, прийняти чужу точку зору — у вихідний це переважно стосуватиметься особистих стосунків. Саме тому зірки наполегливо рекомендують залишитися вдома та зайнятися розв’язанням питань, пов’язаних із побутом і господарством. Щоб уникнути конфліктів, краще відмовитися від спілкування з людьми — особливо з тими, хто нам близький і дорогий, — або хоча б звести його до мінімуму.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам нарешті вдасться розв’язати проблему, яка вже доволі тривалий час ускладнює їм життя. Найімовірніше, це буде пов’язано з їхнім поверненням додому — до того ж, як у прямому, так і в переносному значенні, оскільки тільки в такому разі вони отримають усі «важелі» для виходу із ситуації, що склалася. Головне — не боятися зробити рішучий крок у потрібному напрямі, а для цього доведеться відмовитися від нинішнього способу життя, але, як відомо, для того, щоб «відплисти» до нової мети, треба не боятися втратити з поля зору старий «берег».

Лев

Левам, які останнім часом зосередилися на житті своїх близьких — дітей чи батьків, принісши себе в жертву їхнім інтересам, — зірки приготували приємний сюрприз. Велика ймовірність, що саме в цей час вони подарують їм зустріч із людиною, яка змусить їх згадати про власне особисте життя. Але пощастить у цьому сенсі лише тим, хто не побоїться різких змін, неминучих у таких випадках, а також докорів близьких людей, яким може не сподобатися те, що їх відсунуть на другий план — просто треба дати їм час на роздуми.

Козоріг

Козорогам — особливо тим із них, хто давно сидить на одному місці — зірки рекомендують бодай на якийсь час забути про свої професійні й — особливо! — домашні обов’язки та вирушити в подорож. Вона необов’язково має бути далекою та тривалою — можна виїхати за місто на вихідні, головне — змінити енергетику місця свого перебування та «картинку за вікном», а отже — як слід відпочити. Що ж до власне пересування — квитків, ночівлі в готелі, харчування, — то про успішність таких дій потурбуються зірки, тож за них можна не перейматися.

Читайте також: