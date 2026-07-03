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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1352
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 4–5 липня

Ці вихідні, 4 та 5 липня, не підходять для відпочинку в тому класичному розумінні, яке ми вкладаємо в це слово, але водночас, якщо правильно їх провести, можна буде досягти несподіваних — і дуже важливих — результатів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 4 липня, — день, символом якого недарма є орел, що злетів і розправив крила. У цей час потрібно припинити вагатися й сумніватися, а необхідно цілеспрямовано й наполегливо йти вперед.

Здебільшого такий день підходить для буднів, але, оскільки він припав на вихідний, не варто витрачати його на ліниве проведення часу. Втім, нам це не вдасться — сили, що буквально вирують усередині, змусять нас діяти, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні.

Можна ухвалювати важливі рішення, які з часом виправдають зроблений вибір, та спілкуватися з оточенням на будь-які теми — зокрема, професійні та фінансові. Також можна — і потрібно — виконувати домашнє завдання, до того ж чим масштабнішим воно буде, тим краще.

Неділя, 5 липня, — один із найвдаліших днів для нових починань, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються, — цього дня найважливішою та найоптимальнішою стане робота вдома. Успішними стануть будь-які фінансові операції, тому можна сміливо вирушати на шопінг — будь-які закупи виявляться вигідними. Особливу увагу слід звернути на сни цієї ночі — вони дозволять нам поглянути на себе з різних боків і гідно оцінити свої дії.

Кому пощастить у такий активний і плідний час?

Телець

Тельці зможуть досягти будь-якого результату, за який не тільки вони самі, а й оточення захоче поставити оцінку «відмінно». Це може стосуватися будь-якої сфери діяльності, але все ж пріоритетною виявиться особисте життя, яке останнім часом рідко тішило представників цього знака. Щоправда, для того, щоб отримати бажане, їм доведеться докласти певних зусиль: насамперед, необхідно проаналізувати причини, які досі заважали налагодити з коханою людиною по-справжньому щирі та доброзичливі стосунки — без цього досягти взаєморозуміння не вдасться.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям зосередитися на своїй професійній сфері, але не на її нинішньому стані, а на тому, яким він міг би бути, якби вони не боялися відмовитися від теперішньої діяльності та спробувати себе в її новому вигляді. Чому представники цього — не лише рішучого, а й стрімкого — знака стали такими боязкими й нерішучими, питання, як то кажуть, друге, проте, здається, їм і самим набридло триматися за горезвісну стабільність на шкоду своїм амбіціям і прагненням. Але, схоже, настав час зробити рішучий — можливо, навіть відчайдушний — крок.

Козоріг

Козорогам не варто боятися подій, які на перший погляд можуть здатися їм не надто приємними, оскільки практично одразу стане зрозуміло: це той випадок, коли за очевидним — і незначним — негативом може ховатися набагато значніший позитив. Кроки, які обставини змусять зробити представників цього знака, виявляться важливим етапом на шляху до справжньої перемоги — як професійної, так і особистої. Тому дуже важливо, не вагаючись і не стримуючись, зробити те, що ще вчора здавалося неможливим — результат такої сміливості виправдає себе.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1352
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