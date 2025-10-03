ТСН у соціальних мережах

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 4–5 жовтня

Нинішні вихідні, 4 і 5 жовтня, час, протягом якого космічна енергія коливатиметься від потужного "плюса" до різкого "мінуса", що може стати серйозним випробуванням для нашої психіки.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 4 жовтня, день, коли на удачу зможе розраховувати кожен, хто готовий припинити говорити і почати діяти. Такий — в усіх сенсах результативний — час шкода гаяти на неквапливе й ледаче існування, тому зірки рекомендують, незважаючи на вихідний, зайнятися розв’язанням професійних питань, які мають для нас велике значення.

Втім, не роботою єдиною жива людина — цього дня можна займатися облаштуванням особистого життя, особливо якщо в ньому настав час зробити рішучий крок — наприклад, зізнатися у своїх почуттях або дати відповідь на пропозицію руки і серця, кращого часу для таких дій годі й шукати.

Неділя, 5 жовтня, далеко не такий милостивий і приємний в усіх сенсах час — як правило, в такий день доводиться боротися з силами зла, які так і вичікують нагоди ускладнити наше життя. Уникнути їхнього злого впливу можна, віддавши перевагу духовному, відмовившись — бодай частково — від матеріального. Також бажано перемкнутися на проблеми інших людей, тоді власні здадуться не такими вже й серйозними. Кому пощастить у такий неоднозначний час?

Овен

Овни, які опинилися в заплутаній ситуації, саме в цей час зрозуміють, яким чином можна з неї вийти не тільки без втрат, а й із неабияким виграшем — не матеріального, а морального плану, але це матиме не менше, а більше значення. Головне — звертати увагу на будь-які деталі, які, на перший погляд, можуть видатися незначними, але «зачеплять» погляд представників знака — у них і міститиметься ключ до таємниці.

Лев

Левів можуть відвідати цікаві і, що особливо важливо, нетривіальні ідеї професійного спрямування, які в жодному разі не можна ігнорувати. Вони виявляться напрочуд перспективними — зокрема й у фінансовому сенсі, тож саме час зафіксувати їх, а потім дати собі час на розробку тактики й стратегії досягнення поставленої мети — ліпшого часу, ніж неділя, для цього заняття годі й шукати, тож не варто зволікати.

Риби

Риби можуть розраховувати на прибуток, який, незважаючи на вихідні, прийде до них із найнесподіваніших джерел. Залишиться тільки вирішити, як розпорядитися коштами, що впали на голову, а потім, можливо, і витратити деяку їхню частину. Цьому — в усіх сенсах приємному — заняттю зірки радять присвятити суботу, оскільки її сприятливі енергії сприятимуть удачі в пошуках і виборі речей, які вкрай потрібні представникам знака.

