Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 5-6 квітня

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У суботу, 5 квітня, якщо вірити зіркам, важливо відмовитися від спілкування — до того ж не лише з конкретними людьми, а й зі світом загалом і зосередитися на своєму внутрішньому стані. Це дасть можливість, використовуючи аналітичні здібності, що загострилися, подумати про сформовану — як у житті, так і в професії — ситуацію, і вирішити, яким чином можна виправити і поліпшити її.

Не менш важливо в цей час звернути увагу на свої сни — у них підсвідомість може поділитися з нами таємницями, які вона приховує, коли ми не спимо.

Неділя, 6 квітня, один із найскладніших днів місячного календаря, коли знову ж таки потрібно звести спілкування з оточенням до мінімуму, оскільки не лише воно може вплинути на нас негативно, а й ми самі можемо «відповісти» їм аналогічним чином, що спричинить проблеми у взаєминах. Краще присвятити час господарським клопотам, тим більше що вдома завжди є чим зайнятися.

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Рак

Ракам, і в цьому сенсі вони стануть єдиними у всьому зодіакальному колі, не лише можна, а й потрібно спілкуватися з оточенням. Більше того, їм вдасться зробити те, що є головною радістю у їхньому житті — зібрати навколо себе всю свою сім’ю, від літніх родичів до маленьких дітей. І, можливо, у такій — теплій — компанії вийде знайти відповідь на важливе сімейне питання, яке досі вважалося нерозв’язним.

Терези

Терези можуть розраховувати на довгоочікуваний подарунок, на який вони сподівалися вже досить довгий час. Чого вони тільки не робили, щоб стати його щасливими володарями: і натякали на них коханій людині, і говорили прямо, і в захопленні завмирали перед вітриною — нічого не допомагало. Але, як з’ясувалося, їхні явні та неявні сигнали були чудово зрозумілі, а близькі просто чекали на особливий момент для вручення.

Риби

Рибам — щоправда, переважно тим із них, хто давно подумує про переїзд на нове місце проживання — може підвернутися чудовий варіант того, як саме вирішити це питання. У кожного з представників знака зміни носитимуть свій характер — від купівлі нової квартири в іншому районі свого ж міста до переїзду на інший кінець світу, але успіх супроводжуватиме всіх без винятку представників знака.

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