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Субота, 6 червня, дуже активний день, який часто призводить до різких — можна навіть сказати, революційних — змін.

До поставленої мети, яка у вихідний, найімовірніше, стосуватиметься домашнього господарства, потрібно йти, не гальмуючи і не зупиняючись, також не можна змінювати ухвалені раніше рішення — це не найкращим чином позначиться на поточній життєвій ситуації.

Розпочаті раніше справи — насамперед господарського характеру — принесуть у всіх сенсах приємні результати, які, найімовірніше, набудуть вигляду несподіваного, але цілком заслуженого прибутку.

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Неділя, 7 червня, за енергетичною зарядженістю спокійний і неквапливий день, але це не означає, що впродовж дня можна нічого не робити. Насамперед, це час отримання нової інформації, яка буде дуже корисною для нас у всіх сферах життя і діяльності.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Лев

Про Левів не можна сказати, що вони недоглянуті, але, схоже, настав час зайнятися своїм зовнішнім виглядом, довівши його до досконалості. Зірки наполегливо рекомендують присвятити нинішні вихідні зміні іміджу — починаючи від гардероба і закінчуючи новою стрижкою і макіяжем.

Такі зміни приведуть до приємних подій не тільки в особистому житті, що видається цілком логічним, а й у професійних справах — особливо вірогідним є отримання нової посади з серйозними перспективами і більш ніж приємною зарплатою, тому не варто зволікати з діями щодо роботи над зовнішністю — будь-які витрати швидко окупляться.

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Скорпіон

Скорпіонам — особливо тим, хто останнім часом із якоїсь причини гостро відчуває самотність — не варто відмовлятися від запрошення в гості, чи то чийсь день народження, чи то заміський пікнік.

Можливо, саме там серед численних запрошених представники знака зустрінуть людину, якій судилося зіграти серйозну роль у їхньому житті. До того ж, зовсім необов’язково вона виявиться так званою другою половинкою — партнером, з яким захочеться прожити життя, а другом, набуття якого в деяких випадках може бути навіть важливішим за особисте щастя — людей, які дивляться на життя так само, як і ти, зустрічаєш нечасто.

Козоріг

Козорогам зірки наполегливо рекомендують відставити вбік справи, переробити які неможливо, і присвятити час — хоча б нинішні вихідні — відпочинку.

Найкраще, якщо цей час стане початком подорожі — як у своїй країні, так і за кордоном. Але, якщо такої можливості не буде, потрібно перемкнутися на режим релаксу та, бодай на ці два дні, виїхати на природу, вирушити на екскурсію вихідного дня або просто відкласти всі справи та демонстративно — хоча б для себе самих — нічого не робити: організм і підсвідомість скажуть представникам знака «спасибі» та від понеділка залюбки долучаться до роботи.

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