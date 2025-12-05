Гороскоп / © Credits

У суботу, 6 грудня, місячні енергії спонукають нас до різного роду свят — від дитячих ранків до ювілеїв старших родичів.

Але йтися необов’язково має йти про бурхливий вияв емоцій — тиха радість теж цілком вписується в настрої цього дня. Головне, не впадати в розпач, паніку або тугу — ввійшовши в резонанс із вібраціями місячної доби, це негативно відіб’ється на нашому житті.

Від фізичного — насамперед, спортивного — навантаження необхідно відмовитися, надто велика ймовірність травмуватися, що небажано в будь-який день, але зараз — особливо. Неділя, 7 грудня, час, коли люди отримують можливість подивитися на себе — і своє життя — начебто збоку, оцінивши свої вчинки — як помилки, так і досягнення.

Аналіз подій останніх тижнів, а то й місяців допоможе зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки колишніх подій і скласти плани на майбутнє — як професійного, так і особистого характеру.

Кому пощастить у цей у всіх сенсах приємний час?

Діва

Дівам у жодному разі не варто ігнорувати сни, які вони побачать у цей час, оскільки саме вони можуть передбачити їм майбутні події, які з великою часткою ймовірності відбудуться найближчим часом. Хоч би якими вони були, а вірогідність не найприємніших історій виключати не можна, набагато важливішим є інше: дізнавшись про них заздалегідь, можна буде вжити превентивних заходів, які або поліпшать ситуацію, що склалася, або допоможуть уникнути проблем.

Терези

Терезам зірки радять присвятити нинішні вихідні — або хоча б недільний день — обмірковуванню і складанню планів на майбутнє, до реалізації яких можна буде стати у фіналі нинішнього — або на початку нового — календарного року. Спокійні й радісні місячні енергії дадуть змогу не помилитися в жодному його пункті, включно з найдрібнішими нюансами й деталями, а це вже серйозна заявка на успіх в усіх сферах життя представників знака.

Стрілець

Стрільці цими днями можуть розв’язати будь-яке — як професійне і фінансове, так і особисте — питання, яке впродовж тривалого часу здавалося їм украй важким та заплутаним. Щоправда, зірки наголошують, що зробити це представникам знака вдасться тільки в тому разі, якщо вони сподіватимуться винятково лише на себе — політика, що відома як «опора на власні сили», буде актуальною для них як в жоден інший час.

