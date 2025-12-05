ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 6–7 грудня

Нинішні вихідні, 6 і 7 грудня, час, коли життя тішитиме, а не засмучуватиме нас, що дуже важливо в будь-який час, а в наших нинішніх — непростих — реаліях — особливо.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У суботу, 6 грудня, місячні енергії спонукають нас до різного роду свят — від дитячих ранків до ювілеїв старших родичів.

Але йтися необов’язково має йти про бурхливий вияв емоцій — тиха радість теж цілком вписується в настрої цього дня. Головне, не впадати в розпач, паніку або тугу — ввійшовши в резонанс із вібраціями місячної доби, це негативно відіб’ється на нашому житті.

Від фізичного — насамперед, спортивного — навантаження необхідно відмовитися, надто велика ймовірність травмуватися, що небажано в будь-який день, але зараз — особливо. Неділя, 7 грудня, час, коли люди отримують можливість подивитися на себе — і своє життя — начебто збоку, оцінивши свої вчинки — як помилки, так і досягнення.

Аналіз подій останніх тижнів, а то й місяців допоможе зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки колишніх подій і скласти плани на майбутнє — як професійного, так і особистого характеру.

Кому пощастить у цей у всіх сенсах приємний час?

Діва

Дівам у жодному разі не варто ігнорувати сни, які вони побачать у цей час, оскільки саме вони можуть передбачити їм майбутні події, які з великою часткою ймовірності відбудуться найближчим часом. Хоч би якими вони були, а вірогідність не найприємніших історій виключати не можна, набагато важливішим є інше: дізнавшись про них заздалегідь, можна буде вжити превентивних заходів, які або поліпшать ситуацію, що склалася, або допоможуть уникнути проблем.

Терези

Терезам зірки радять присвятити нинішні вихідні — або хоча б недільний день — обмірковуванню і складанню планів на майбутнє, до реалізації яких можна буде стати у фіналі нинішнього — або на початку нового — календарного року. Спокійні й радісні місячні енергії дадуть змогу не помилитися в жодному його пункті, включно з найдрібнішими нюансами й деталями, а це вже серйозна заявка на успіх в усіх сферах життя представників знака.

Стрілець

Стрільці цими днями можуть розв’язати будь-яке — як професійне і фінансове, так і особисте — питання, яке впродовж тривалого часу здавалося їм украй важким та заплутаним. Щоправда, зірки наголошують, що зробити це представникам знака вдасться тільки в тому разі, якщо вони сподіватимуться винятково лише на себе — політика, що відома як «опора на власні сили», буде актуальною для них як в жоден інший час.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie