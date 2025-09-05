Гороскоп / © Credits

Субота, 6 вересня, припадає на місячний день, який астрологи часто називають часом випробувань на витримку — далеко не всім вдається їх витримати.

Необхідно побоюватися сил зла, які зроблять усе для того, щоб підпорядкувати собі людину і змусити її здійснити вчинки, які не зроблять їй честі. Час однаково не підходить як для роботи, зокрема й домашньої, — вона буде гальмувати, а ми постійно натикатимемося на перешкоди, так і для відпочинку, особливо активного. Слід віддати перевагу пасивному відпочинку, єдине, чого не варто робити, — це грати в азартні ігри: надто великий ризик програти і втратити гроші.

Неділя, 7 вересня, день, коли у світі панує гармонія на всіх рівнях, саме тому важливо дотримуватися обережності: порушити світову рівновагу легко, а ось яким чином це відіб’ється на житті кожного з нас, невідомо, і не факт, що зміни будуть щасливими. Не варто робити зайві рухи, дозволяти собі різкі висловлювання й недобрі думки, натомість можна вирушати в подорожі, налагоджувати стосунки, що погіршилися, й наводити лад у домі — чистота й затишок посилять відчуття умиротворення та задоволеності життям.

Овен

Овни, незважаючи на притаманну їм рвучкість і рішучість, останнім часом не можуть зробити перший, але водночас найголовніший, крок на шляху до серйозних життєвих змін. Для кожного з представників знака він буде своїм, але сенс дій бажано здійснити в одному напрямі — до поставленої мети. Можливо, для цього доведеться закликати всю наявну в них силу волі, але ж і отриманий результат вартий докладених зусиль — здійснення мрії, як то кажуть, дорогого коштує.

Рак

Раки, які не так давно знайшли нову роботу, можуть отримати несподівану — і, оскільки йдеться про вихідні, поки що неофіційну — пропозицію роботи, про яку представники знака дотепер могли лише мріяти. Щоправда, для цього їм доведеться відмовитися від стабільності в професійному та фінансовому плані, яку вони щойно здобули, тож їм варто добре подумати над тим, який крок зробити та чому віддати перевагу — синиці в руці чи журавлю в небі, хоча, схоже, будь-який вибір виявиться правильним.

Риби

Рибам цими днями не варто нічому дивуватися: події, які відбудуться з ними в цей час, цілком могли б стати основою для сюжету мелодраматичного серіалу з пригодницькими нотками. Результати того, що відбувається, буде видно не одразу, а за певний час, але вже зараз стане зрозуміло, що все розвивається якнайкраще, а зміни, які незабаром відбудуться, виявляться саме такими, на які розраховують представники знака. Головне — не радіти й не будувати плани заздалегідь, щоб не наврочити.

