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Зміст Телець Рак Лев

Субота, 7 червня, день, коли, на якийсь час відсунувши у бік свої особисті справи та турботи, дуже важливо перебувати поряд з тими, кому потрібна наша допомога та підтримка. Зрозуміло, єдиного сценарію тут бути не може — у кожному конкретному випадку обставини будуть складатися по-своєму: комусь необхідно побути поряд з родичами, що потрапили в неприємну ситуацію, комусь поспівчувати — зокрема й дієво — знайомим, що опинилися в біді, а комусь бажано присвятити вихідний день волонтерській роботі, мета якої — принести користь великій кількості людей. У будь-якому разі час мине не даремно, що — крім втоми — принесе дуже важливе для кожного з нас моральне задоволення.

Неділя, 8 червня, час зустрічі з минулим, тому цей день бажано провести з людиною — або людьми — які мають до нього стосунок. Ними, як і в попередній день, можуть бути родичі, особливо якщо ми їх давно не бачили, але найчастіше в такий день ми раді бачити друзів, з якими так приємно згадати інші — як нам здається — більш щасливі часи.

Телець

Тельці не тільки усвідомлять, що майбутнє перебуває тільки в їхніх руках, а й отримають у руки всі інструменти, які дозволять їм це зробити. Щоправда, для цього їм доведеться провести «аудит» власних дій, вчинених останнім часом, виявити припущені помилки і зробити з них важливі висновки. Не варто шкодувати вихідні дні для того, щоб розібратися в ситуації, що склалася, тоді вже в понеділок можна буде ставати до реалізації дуже важливих і перспективних проєктів.

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Рак

Раків, які трепетно ставляться до свого минулого, дуже люблять «гуляти» минулими подіями, що, як правило, тягне їх назад, не даючи насолоджуватися сьогоденням та працювати на майбутнє. Але цими вихідними саме минуле зіграє в житті представників знака позитивну роль: згадавши, що одного разу вони вже перебували в подібній ситуації, з якої вийшли з перемогою, вони зможуть, образно кажучи, повторити свій успіх, а в деяких — особливо вдалих — випадках і перевершити його.

Лев

Левам зірки подарують чудову нагоду помиритися з людиною, з якою якийсь час тому їх розділила сварка. Представники знака серйозно переживали через суперечки, але не знали, як відіграти ситуацію назад. Оскільки в конфлікті значною мірою були винні вони самі, гордота не давала їм це визнати. Нинішніми вихідними зірки начебто ненароком зведуть «протиборчі» сторони разом, щоб вони могли налагодити стосунки.

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