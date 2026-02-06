Гороскоп / © Credits

Реклама

З урахуванням потужного припливу космічної енергії, який ми отримаємо в цей час, нескладно припустити, що нинішні субота й неділя мають бути максимально активними. У будні дні її варто було б спрямувати на розв’язання ділових і фінансових питань, що особливо актуально для представників бізнесу.

Але з урахуванням того, що цього разу вони випадають на вихідні, правильно буде зайнятися домашніми справами, але не дрібними, а справді важливими — наприклад, можна приступити до довгоочікуваного ремонту або переїзду на нове місце проживання.

Головне, не скасовувати ухвалене раніше рішення про це в останню мить, інакше залагодити це питання не вдасться ще дуже довго. Тим, хто вирішить присвятити цей вікенд відпочинку, можна обирати будь-який його вид — він у будь-якому разі буде вдалим.

Реклама

Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам зірки приготували приємний сюрприз — возз’єднання їхньої сім’ї, члени якої останнім часом — зі зрозумілих для нас причин — жили нарізно. За період, упродовж якого вони спілкувалися на відстані, в них накопичилося безліч приємних емоцій, якими вони дуже хотіли поділитися один з одним — месенджерам їх довіряти не хотілося. Загалом не буде перебільшенням сказати, що вихідні для представників цього знака промайнуть непомітно — наче б то була одна година.

Скорпіон

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують на ці дні закритися від світу і, скасувавши всі заздалегідь намічені на цей час зустрічі з друзями, провести вихідні наодинці з коханою людиною. Останнім часом вони постійно перебувають на людях — то їдуть кудись у гості, то приймають гостей у себе вдома, тож не дивно, що побути наодинці з коханою людиною їм не вдається. Таке усамітнення корисне завжди, але в цей час — особливо: схоже, що у коханої людини є для них приємна новина.

Водолій

Водолії — особливо ті з них, хто цими вихідними святкують свої дні народження — можуть розраховувати на більш ніж приємний подарунок, який піднесуть їм із цього приводу друзі або кохана людина. Їм вдасться вгадати давню мрію представників знака — а, можливо, вони просто знали про неї — і втілити її в життя. Позитивні емоції, отримані в результаті, скрасять усі негаразди, які їм — нарівні з усіма — доводиться переживати останнім часом.

Реклама

Читайте також: