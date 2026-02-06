ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 7–8 лютого

Нинішні вихідні, 7 і 8 лютого, випадають на один — 21-й — місячний день, а це означає, що їхні астрологічні характеристики майже повністю збігаються, і провести їх бажано в єдиному ритмі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

З урахуванням потужного припливу космічної енергії, який ми отримаємо в цей час, нескладно припустити, що нинішні субота й неділя мають бути максимально активними. У будні дні її варто було б спрямувати на розв’язання ділових і фінансових питань, що особливо актуально для представників бізнесу.

Але з урахуванням того, що цього разу вони випадають на вихідні, правильно буде зайнятися домашніми справами, але не дрібними, а справді важливими — наприклад, можна приступити до довгоочікуваного ремонту або переїзду на нове місце проживання.

Головне, не скасовувати ухвалене раніше рішення про це в останню мить, інакше залагодити це питання не вдасться ще дуже довго. Тим, хто вирішить присвятити цей вікенд відпочинку, можна обирати будь-який його вид — він у будь-якому разі буде вдалим.

Кому пощастить у такий цікавий час?

Близнята

Близнятам зірки приготували приємний сюрприз — возз’єднання їхньої сім’ї, члени якої останнім часом — зі зрозумілих для нас причин — жили нарізно. За період, упродовж якого вони спілкувалися на відстані, в них накопичилося безліч приємних емоцій, якими вони дуже хотіли поділитися один з одним — месенджерам їх довіряти не хотілося. Загалом не буде перебільшенням сказати, що вихідні для представників цього знака промайнуть непомітно — наче б то була одна година.

Скорпіон

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують на ці дні закритися від світу і, скасувавши всі заздалегідь намічені на цей час зустрічі з друзями, провести вихідні наодинці з коханою людиною. Останнім часом вони постійно перебувають на людях — то їдуть кудись у гості, то приймають гостей у себе вдома, тож не дивно, що побути наодинці з коханою людиною їм не вдається. Таке усамітнення корисне завжди, але в цей час — особливо: схоже, що у коханої людини є для них приємна новина.

Водолій

Водолії — особливо ті з них, хто цими вихідними святкують свої дні народження — можуть розраховувати на більш ніж приємний подарунок, який піднесуть їм із цього приводу друзі або кохана людина. Їм вдасться вгадати давню мрію представників знака — а, можливо, вони просто знали про неї — і втілити її в життя. Позитивні емоції, отримані в результаті, скрасять усі негаразди, які їм — нарівні з усіма — доводиться переживати останнім часом.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie