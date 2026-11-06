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Субота, 7 листопада, — день чистої та світлої енергетики, яка приносить нам удачу в усіх сферах життя — роботі, бізнесі, фінансах, особистому житті. Головне — діяти активно, але без напирання, не порушуючи потужну і, водночас, тонку енергетику дня, яка може «зруйнуватися» від будь-якого різкого руху чи навіть слова.

Дуже важливо уникати конфліктних ситуацій, адже вони можуть призвести до вкрай неприємних наслідків. Цей період сприятливий для серйозних закупів — можна купувати все, аж до нерухомості, а от продажів краще уникати.

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Неділя, 8 листопада, — день протилежної — темної й небезпечної — енергетики, коли не можна допускати у своє життя негатив будь-якого роду. Не можна ображати інших людей, говорити слова, які можуть їх зачепити, і бажати їм зла — навіть у думках.

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Також небезпечно ставитися до себе несправедливо — критикувати й лаяти себе за, як нам здається, неправильні вчинки: виправити зроблене вже не вдасться. Негативні думки, які цього дня будуть переповнювати всіх без винятку, можуть перетворити негатив на реальність, а цього теж бажано уникати.

Кому пощастить у такий неоднозначний час, що вимагає від нас підвищеної обережності?

Близнята

Близнята в будь-якій життєвій ситуації, що склалася в їхньому житті в цей час, можуть розраховувати на свого друга якого вони знають давно, і з яким останнім часом — після тривалої перерви — знову почали спілкуватися.

Обом сторонам стане зрозуміло, що у них набагато більше спільного, ніж вони припускали, а отже, відновлені стосунки принесуть не лише задоволення, а й реальну користь. Саме ця людина зможе надати необхідну допомогу — до того ж зробить це дуже влучно, але водночас максимально тактовно й ненав’язливо, що саме собою дуже важливо.

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Лев

Левам зірки радять подумати про те, що їм потрібно змінити у своєму житті, щоб позбутися неприємного відчуття: щось йде не так. Можливо, представникам цього знака це лише здається, але не варто виключати й реальність цього відчуття, а в такому разі важлива швидкість реакції: чим швидше вдасться зрозуміти, що саме не влаштовує, тим простіше можна буде виправити ситуацію.

І тут дуже важливими є обставини цих вихідних, які прояснять ситуацію: по-перше, визначать, у чому полягає нинішнє становище, а, по-друге, підкажуть, що саме потрібно зробити, щоб його виправити.

Козоріг

Козорогам, у яких на ці вихідні — як завжди — грандіозні професійні плани, зірки радять трохи пригальмувати й присвятити час відпочинку, якого вони зараз особливо потребують.

Слід скористатися будь-якою нагодою вирватися за місто, яку в цей час нададуть представникам знака зірки. Час, проведений на свіжому повітрі в неквапливому ритмі та з повною відмовою від роботи, надзвичайно сприятливо вплине на самопочуття, а якщо ще й вдасться зустрітися з друзями та родичами, то й на настрій.

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