Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 8–9 листопада

Субота, 8 листопада, припадає на день, який астрологи називають «диявольським», у цей час, незважаючи на вихідний, найліпше — зрозуміло, якщо таке можливо — залишитися вдома і нікуди не виходити: тільки в рідних стінах можна почуватися в безпеці.

Час, що звільнився, необхідно присвятити прибиранню — як внутрішньому, так і зовнішньому. У першому випадку необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася в житті, і причинно-наслідкові зв’язки, які до неї призвели, у другому — навести лад у домі, діставшись найвіддаленіших куточків, які зазвичай залишаються поза увагою.

Але найважливіше — не потрапити під чужий вплив: людина, яка може на нас вплинути, переслідуватиме свої — вигідні для неї і небезпечні для нас — цілі.

У неділю, 9 листопада, обставини складуться сприятливо для реалізації будь-якого — навіть дуже важливого і складного — проєкту, але тільки в тому разі, якщо вдасться замінити вагання й роздуми активними діями. Звісно, шкода витрачати вихідний на роботу, але й втрачати шанс на серйозний професійний прорив небажано, тож не завадило б бодай почати, зробивши перший крок у напрямі поставленої мети. Особливий успіх обіцяє фінансова діяльність: будь-які питання, так чи так пов’язані з грішми, вирішуватимуться легко та просто.

Кому пощастить у цей час?

Діва

Діви, незважаючи на вихідні, можуть отримати солідний прибуток, який, незважаючи на те, що він є заслуженим, виявиться для представників знака несподіваним — певним сюрпризом, хоч і таким, якого передбачали, але однаково раптовим, а тому особливо приємним. Паралельно до них може надійти пропозиція обійняти нову посаду — поки що вона стане неформальною, тож буде час подумати, а там і до офіційного призначення недалеко.

Стрілець

Стрільці зможуть налагодити стосунки з близькою людиною, з якою вони — не з власної волі — посварилися певний час тому. Шлях до її серця пролягатиме через компліменти, які добре вміють робити представники знака. Головне — казати їх максимально щиро, тільки в такому разі співрозмовник повірить у них одразу й беззастережно, в той час як будь-яка фальш одразу ж буде виявлена, бо вони категорично не вміють брехати — навіть задля порятунку.

Водолій

Водоліям можна — і потрібно — призначати зустрічі з людьми, які їм близькі й дорогі: рідними, друзями, коханими. Особливістю саме цього побачення стане той факт, що внаслідок цього представники знака отримають не лише задоволення від спілкування, а й безліч цікавої й корисної інформації. І якщо перша їх просто розважить, то друга вже на початку нового тижня стане в пригоді їм у роботі, підказавши важливий — і оригінальний — професійний хід.

