ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
3 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 8–9 листопада

Нинішні вихідні, 8 і 9 листопада, — дні з протилежною енергетичною спрямованістю: від різкого «мінуса» до такого ж різкого «плюса», і це необхідно враховувати, плануючи своє дозвілля.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 8 листопада, припадає на день, який астрологи називають «диявольським», у цей час, незважаючи на вихідний, найліпше — зрозуміло, якщо таке можливо — залишитися вдома і нікуди не виходити: тільки в рідних стінах можна почуватися в безпеці.

Час, що звільнився, необхідно присвятити прибиранню — як внутрішньому, так і зовнішньому. У першому випадку необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася в житті, і причинно-наслідкові зв’язки, які до неї призвели, у другому — навести лад у домі, діставшись найвіддаленіших куточків, які зазвичай залишаються поза увагою.

Але найважливіше — не потрапити під чужий вплив: людина, яка може на нас вплинути, переслідуватиме свої — вигідні для неї і небезпечні для нас — цілі.

У неділю, 9 листопада, обставини складуться сприятливо для реалізації будь-якого — навіть дуже важливого і складного — проєкту, але тільки в тому разі, якщо вдасться замінити вагання й роздуми активними діями. Звісно, шкода витрачати вихідний на роботу, але й втрачати шанс на серйозний професійний прорив небажано, тож не завадило б бодай почати, зробивши перший крок у напрямі поставленої мети. Особливий успіх обіцяє фінансова діяльність: будь-які питання, так чи так пов’язані з грішми, вирішуватимуться легко та просто.

Кому пощастить у цей час?

Діва

Діви, незважаючи на вихідні, можуть отримати солідний прибуток, який, незважаючи на те, що він є заслуженим, виявиться для представників знака несподіваним — певним сюрпризом, хоч і таким, якого передбачали, але однаково раптовим, а тому особливо приємним. Паралельно до них може надійти пропозиція обійняти нову посаду — поки що вона стане неформальною, тож буде час подумати, а там і до офіційного призначення недалеко.

Стрілець

Стрільці зможуть налагодити стосунки з близькою людиною, з якою вони — не з власної волі — посварилися певний час тому. Шлях до її серця пролягатиме через компліменти, які добре вміють робити представники знака. Головне — казати їх максимально щиро, тільки в такому разі співрозмовник повірить у них одразу й беззастережно, в той час як будь-яка фальш одразу ж буде виявлена, бо вони категорично не вміють брехати — навіть задля порятунку.

Водолій

Водоліям можна — і потрібно — призначати зустрічі з людьми, які їм близькі й дорогі: рідними, друзями, коханими. Особливістю саме цього побачення стане той факт, що внаслідок цього представники знака отримають не лише задоволення від спілкування, а й безліч цікавої й корисної інформації. І якщо перша їх просто розважить, то друга вже на початку нового тижня стане в пригоді їм у роботі, підказавши важливий — і оригінальний — професійний хід.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie