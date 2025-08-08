Гороскоп / © Credits

Субота, 9 серпня, єдиний у місячному циклі день, який самими зірками призначений для свят. У наш непростий час, якщо особливих приводів для веселощів немає, а нині такий настрій — явище поширене, треба хоча б не занепадати духом. Астрологи впевнені: наше невдоволення життям свідчитиме про невдячність щодо Місяця й зірок, які «роблять» для нас багато гарного. Уникнути такого розвитку подій можна в один-єдиний спосіб — зберігши гарний настрій і позитивний погляд на світ. У цей час можна — і потрібно — виходити «в люди»: відвідувати театри й виставки, просто гуляти на свіжому повітрі, наприклад, у найближчому парку.



Неділя, 10 серпня, може зробити нас безвольними й сприйнятливими до чужої думки, й особливо — до чужої критики, що може щонайменше зіпсувати нам настрій, а щонайбільше — підштовхнути до вчинків, які практично одразу ж викликатимуть жалість. Найкраще, що можна зробити цього дня, — це залишитися вдома та якнайменше спілкуватися з навколишнім оточенням.

Лев

Левам зірки рекомендують проводити будь-які переговори — як професійного, так і особистого характеру, щоправда, для цього більше підходить субота, коли як самі представники знака, так і їхні співрозмовники будуть налаштовані на діалог і досягнення консенсусу. Неділю ж ліпше присвятити підбиттю підсумків спілкування та аналізу досягнутих домовленостей: необхідно розробити стратегію розв’язання завдань, які вони мають виконати за результатами бесіди.

Терези

Терезам зірки радять братися за реалізацію важливого проєкту, до роботи над яким вони готувалися тривалий час. Немає значення, якої властивості він виявиться — заняття робочими справами цими днями, незважаючи на вихідні, буде таким самим продуктивним, як і господарський та побутовий клопіт, тож варто обирати цілі за значенням, а не за спрямованістю. Головне — докласти максимальних зусиль для розв’язання поставлених питань, тоді й результату вдасться досягти легко.

Водолій

Водоліям вдасться зміцнити зв’язки, які вони вже мають, з оточенням, а також завести нові — з тими, з ким вони до цього часу не були знайомі. Для цього достатньо буде відповісти згодою на запрошення відвідати масовий захід, що надійде напередодні вихідних. Саме там вдасться зустріти людей, чиє призначення — зіграти важливу роль у житті представників знака, головне — не проґавити такого важливого — і вдалого — шансу.

