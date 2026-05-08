Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 9–10 травня

Нинішні вихідні, 9 і 10 травня, не підходять для активних дій, тому і проводити їх необхідно відповідним чином — у спокійній і неквапливій атмосфері.

Субота, 9 травня, день отримання — і передавання — знань, відкриття таємниць і набуття мудрості. У цей час не варто робити різких рухів, чого б вони не стосувалися — стосунків з оточенням або фізичних дій і вправ: у першому випадку це загрожує конфліктами, у другому і третьому — небажаними травмами.

У цей час також у жодному разі не можна нікого обдурювати: брехня недовго буде таємницею — вона дуже швидко виявиться, що не лише поставить нас у незручне становище, а й стане причиною серйозних конфліктів з людьми з оточення. Тому зустрічатися сьогодні треба лише з тими, включно з друзями та близькими, від кого нам нема чого приховувати, інакше ми можемо проговоритися і ненароком розповісти те, що тривалий час приховували. Оскільки в цей час різко зростають наші розумові й інтелектуальні здібності, треба провести його вдома, вивчаючи щось нове та цікаве.

Неділя, 10 травня, складний в енергетичному плані день, коли стосунки між людьми напружені до краю: можна дізнатися про зраду друзів і рідних або зраду коханих, що потребуватиме негайної реакції на те, що трапилося, та, як наслідок, рішення про пробачення чи, навпаки, розлучення. Не дивно, що в деяких, особливо складних випадках, ми можемо впасти в депресію аж до клінічної її стадії. Прибираючи в оселі, треба викинути з неї все зайве й непотрібне, очищуючи — та оздоровлюючи — в такий спосіб атмосферу в ній.

Кому пощастить у такий непростий час?

Лев

Левам — особливо тим із них, хто не так давно пережив непрості часи, розлучившись із кимось із близьких, — зірки приготували приємний сюрприз: нову зустріч, яка змінить їхнє життя на краще. Головне — не порівнювати нового знайомого з колишнім партнером, оскільки заняття це безглузде — колишні стосунки повернути вже неможливо. А ось нові треба вибудовувати від початку, закладаючи в них позитивну програму, що допоможе здобути саме те, про що мріяли представники знака: кохання, взаєморозуміння і, як наслідок, особисте щастя.

Скорпіон

Скорпіонам зірки напролегливо рекомендують провести вихідні в колі близьких їм людей — рідних і друзів, з обов’язковою присутністю коханої людини. Таке — в усіх сенсах, приємне — проведення часу не тільки поліпшить їхній настрій, що вже важливо, оскільки останнім часом вони перебувають не в найкращому настрої, а й принесе реальну користь. Хтось із присутніх на цьому святі підкаже представникам знака вихід із ситуації, що склалася в їхньому житті, а, можливо, і допоможе розв’язати її.

Козоріг

Козорогам дуже важливо зняти тягар з душі, який останнім часом значно ускладнює їхнє існування і погіршує їм настрій. Представники знака здивуються, коли дізнаються, що зробити це зовсім нескладно — достатньо помиритися з кимось із близьких, чиєї присутності так бракує їм у житті. Це може бути як родич, так і близький друг, зробити крок назустріч якому їм заважає притаманна їм рідкісна впертість. Та варто їм здолати себе, як здасться, що з їхніх плечей впав величезний тягар — стане зрозуміло, наскільки сильно їм не вистачало спілкування з ними.

